Korda apunta al número uno y elimina a Alcaraz en Miami

SORPRESA. Sebastian Korda salió en un buen día.EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El español Carlos Alcaraz continúa sin encontrar respuestas en el Miami Open, torneo en el que volvió a despedirse de manera prematura. Este domingo, el campeón de la edición 2022 quedó eliminado en tercera ronda tras caer ante el estadounidense Sebastian Korda, quien se impuso por 6-3, 5-7 y 6-4 en 2 horas y 17 minutos de juego.

El resultado confirmó que el tenista murciano no guarda un buen recuerdo de sus últimas apariciones en Miami, ya que hace un año fue eliminado en su debut y ahora vuelve a marcharse antes de los octavos de final, pese a llegar como número uno del ranking ATP.

La “diana en la espalda” vuelve a aparecer

El encuentro evocó las palabras que el propio Alcaraz pronunció días atrás tras caer en Indian Wells ante Daniil Medvedev, cuando aseguró que jugar como número uno le coloca “una diana en la espalda” que eleva el nivel de todos sus rivales.

Y en Miami, Korda fue el ejemplo perfecto. El estadounidense, número 36 del mundo, salió decidido desde el primer punto, presionó constantemente desde el resto y sostuvo un ritmo que terminó por desesperar al español.

Korda impone su plan desde el inicio

El primer set cayó del lado del tenista local gracias a su solidez al resto, donde ganó el 42 % de los puntos, y a su efectividad en los momentos clave. Aprovechó su segunda oportunidad de quiebre para colocarse 5-3 y cerró la manga con un saque directo, tras haber salvado dos bolas de ‘break’ en su segundo turno de servicio.

Las estadísticas reflejaron la intensidad del duelo: 33 golpes ganadores y 32 errores no forzados para Korda, por 30 ganadores y 25 errores de Alcaraz, en un partido de alta exigencia física y mental.

Frustración y reacción del número uno

La incomodidad de Alcaraz fue evidente, tanto en su lenguaje corporal como en sus gestos hacia el banquillo. Tras perder nuevamente su saque en el tercer juego del segundo set, el español expresó su frustración con una frase que captó la atención del público:“Me voy a casa… no puedo más”.

Pese a ello, el murciano encontró una reacción inesperada cuando Korda sacó para partido con 5-4. El número uno elevó su nivel, generó tres puntos de quiebre consecutivos y rompió por primera vez el servicio del estadounidense con una derecha cruzada que cambió la dinámica del encuentro.

Alcaraz fuerza el tercer set, pero no completa la remontada

Impulsado por el público, Alcaraz encadenó dos juegos más para llevar el partido a un tercer set, en el que ambos mantuvieron sus servicios hasta el 3-3, sin opciones de quiebre.

Sin embargo, dos derechas largas del español en un 40-40 resultaron decisivas. Korda aprovechó el momento, rompió el servicio y, pese a sentir la presión al sacar para partido —cometió su primera doble falta del encuentro—, encontró la calma para cerrar el duelo en su segunda bola de partido, tras un saque y subida a la red.

Korda firma la mayor victoria de su carrera

Para Sebastian Korda, el triunfo representó su primera victoria ante un número uno del mundo, un logro que consolida su progresión y lo instala en los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre el español Martín Landaluce y el ruso Karen Khachanov.

En tanto, Alcaraz, campeón en Miami en 2022, se despide de la gira estadounidense de pista dura con dos duras derrotas consecutivas, tras haber superado en segunda ronda al brasileño Joao Fonseca por doble 6-4.