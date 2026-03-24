Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool al final de la temporada

El delantero egipcio Mohamed Salah confirmó dejará al Liverpool FC al término de la temporada 2025-2026, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

La noticia fue dada a conocer de manera oficial a través de la cuenta oficial de X del club, lo que marca el cierre de un ciclo que comenzó en 2017, cuando Salah llegó procedente de AS Roma. Desde entonces el atacante se convirtió en una de las máximas figuras del equipo.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Un legado histórico en Anfield

Durante su paso por el Liverpool, Salah acumuló cifras impresionantes, superando los 250 goles y consolidándose como uno de los máximos anotadores en la historia del club. Su impacto fue clave para la obtención de títulos importantes, incluyendo la Premier League y la UEFA Champions League.

Además de los trofeos, el egipcio se ganó el cariño de la afición gracias a su constancia, velocidad y capacidad goleadora, convirtiéndose en un símbolo de la era moderna del equipo.

Un adiós anunciado

La decisión de Salah llega tras varios meses de especulación sobre su futuro. Aunque no se han revelado todos los motivos, se apunta a una combinación de factores personales y deportivos, así como el interés de clubes en otras ligas.

Por ahora, el futbolista no ha confirmado cuál será su próximo destino, pero su salida abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera profesional.