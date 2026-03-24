¿Qué partidos del repechaje para el Mundial 2026 se juegan en México?: Horarios y fechas

México será sede del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde seis selecciones buscarán los últimos boletos disponibles para el torneo.

Los encuentros se disputarán en dos de los estadios más importantes del país: el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey, entre el 26 y el 31 de marzo de 2026.

Semifinales: así se jugarán los primeros duelos

La actividad arrancará el jueves 26 de marzo con los partidos de semifinal:

• Jamaica vs Nueva Caledonia — 20:00 horas (Guadalajara)

• Bolivia vs Surinam — 17:00 horas (Monterrey)

Estos encuentros serán a eliminación directa, por lo que los ganadores avanzarán a la fase final del repechaje.

Finales: los boletos al Mundial en juego

Los partidos decisivos se disputarán el martes 31 de marzo:

• Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia vs RD Congo — 17:00 horas (Guadalajara)

• Ganador de Bolivia/Surinam vs Irak — 21:00 horas (Monterrey)

De estos enfrentamientos saldrán las dos selecciones que conseguirán su pase a la Copa del Mundo.

Un repechaje decisivo en territorio mexicano

El formato contempla semifinales y finales a partido único, lo que aumenta la tensión y la importancia de cada encuentro. Solo dos equipos lograrán avanzar al Mundial, convirtiendo estos partidos en una auténtica “última oportunidad”.

Con México como anfitrión de esta fase, el país se coloca nuevamente en el centro del escenario internacional, albergando encuentros clave en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026.