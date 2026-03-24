Se despide Griezmann del Atlético de Madrid: “Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada”

El delantero francés Antoine Griezmann ha tomado la decisión de cerrar su etapa con el Atlético de Madrid para convertirse en nuevo jugador del Orlando City SC, en un movimiento que ya fue confirmado por ambas instituciones.

El acuerdo establece que el atacante se incorporará al conjunto de la Major League Soccer a partir de julio de 2026, una vez que concluya la temporada 2025-2026 en el futbol español.

Un adiós histórico para el Atlético

La salida de Griezmann marca el final de una de las etapas más importantes en la historia reciente del club colchonero. El francés se despide como el máximo goleador histórico del equipo, con más de 200 anotaciones, consolidándose como una auténtica leyenda.

A sus 35 años, el campeón del mundo con Francia en 2018 opta por un nuevo reto en el futbol estadounidense, en lo que apunta a ser la última etapa de su carrera profesional.

“No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender.

Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League.

Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos.

Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre.

Aúpa Atleti ❤️🤍” fue la carta que le escribió Antoine Griezmann a los seguidores del club.

Nuevo reto en Estados Unidos

El contrato de Griezmann con Orlando City sería por dos años, con opción a extenderse uno más, en un proyecto que busca reforzar al equipo como uno de los protagonistas de la liga.

Rendre ça officiel ✍️ pic.twitter.com/1SzxS2qC0t — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Con este fichaje, la MLS suma otra figura internacional de gran peso, mientras que el Atlético de Madrid se prepara para afrontar una nueva etapa sin uno de sus referentes más importantes de la última década.