Alexa Grasso vs Maycee Barber: ¿Cuándo es la gran pelea de la noche UFC?

La peleadora mexicana Alexa Grasso volverá al octágono en una de las peleas más esperadas del mes, cuando enfrente a la estadounidense Maycee Barber en un combate que promete emociones dentro de la división peso mosca.

¿Cuándo es la pelea de Alexa Grasso vs Maycee Barber?

El combate se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo de 2026, como parte de un evento de UFC Fight Night que tendrá lugar en la Climate Pledge Arena, en Seattle, Estados Unidos.

¿A qué hora es la pelea de Alexa Grasso vs Maycee Barber?

La cartelera principal está programada para iniciar alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la pelea entre Grasso y Barber, al ser coestelar, se espera que suba al octágono aproximadamente entre las 20:30 y 21:30 horas, dependiendo de la duración de los combates previos.

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Una revancha con sabor a alto nivel

El enfrentamiento entre Alexa Grasso y Maycee Barber genera gran expectativa, ya que ambas buscan consolidarse como contendientes clave en la división. La mexicana intentará imponer su técnica y experiencia, mientras que Barber llega con hambre de victoria y consolidación.

Lo que está en juego

Para Grasso, el combate representa una oportunidad de reafirmar su lugar entre la élite del peso mosca, mientras que Barber busca dar un golpe de autoridad y acercarse a una posible oportunidad titular.

Sin duda, será una noche clave para ambas peleadoras, con los reflectores puestos en una rivalidad que puede marcar el rumbo de la división.