Cadillac presentará algunas novedades para el Gran Premio de Japón

Mejorando aspectos parada tras parada. El MAC-26 presentará unos pequeños cambios para el Gran Premio de Japón (@CadillacargF1)

Esta semana se corre el Gran Premio de Japón y el equipo Cadillac, debutante en la temporada 2026 de la Fórmula 1, se prepara para disputar su tercera carrera, ahora en el trazado de Suzuka.

El equipo se enfoca en el aspecto operativo, en el que aún debe pulir décimas en las paradas en boxes y detalles en la preparación del monoplaza. También trabaja en la MAC-26, tras completar las dos sesiones de test de pretemporada en Bahréin y las dos primeras carreras en Australia y China.

¿Qué le hace falta al Cadillac?

Los monoplazas que manejan Sergio Pérez y Valtteri Bottas necesitan una mayor comprensión del uso de la energía y de su recuperación en la unidad de potencia desarrollada y suministrada por Ferrari, pero también comenzar a intervenir de forma constante desde el punto de vista mecánico y aerodinámico.

La primera modificación realizada a los monoplazas afecta a los retrovisores. Ese cambio debe interpretarse como algo necesario para hacer frente a lo ocurrido durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

En Melbourne, tanto Bottas como Pérez perdieron al menos un retrovisor cada uno. El equipo decidió intervenir por motivos de seguridad, aunque también podría haber aprovechado la ocasión para buscar ventajas desde el punto de vista aerodinámico.

La segunda novedad anunciada afecta a una zona importante como el difusor. El objeto de las modificaciones han sido las llamadas “diffuser fence”, es decir, las aletas verticales del difusor, que con la introducción del nuevo reglamento técnico han vuelto a situarse más altas respecto al suelo en comparación con los monoplazas de efecto suelo, con el objetivo de aprovechar el ángulo rake.

En Suzuka debería haber otras pequeñas novedades desde el punto de vista aerodinámico, y el objetivo seguirá siendo el mismo: intentar aumentar la carga cuando la aerodinámica activa está cerrada y, por tanto, generar mayor downforce en los tramos mixtos y en curva.

Graeme Lowdon dice que hay mejoras

“De Australia a China hemos dado pasos adelante significativos y lo hemos hecho en un tiempo bastante corto”, declaró Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac. “Estamos mejorando rápidamente, sesión tras sesión. Estamos aprendiendo cada vez más sobre nosotros como equipo”.

“Nuestro rendimiento también mejora cada vez que salimos a pista, porque entendemos cada vez mejor el monoplaza y conseguimos hacerlo cada vez más fiable”.

‘Checo’ anticipa fin de semana complicado

Sergio Pérez confirmó lo ya mencionado anteriormente: Cadillac necesita más carga aerodinámica y espera sufrir en Suzuka. “Tengo muchas ganas de rodar en Suzuka. Es un circuito para pilotos de verdad y en el pasado he conseguido podios. La configuración de alta carga hará que nuestro fin de semana sea bastante complicado, pero nuestro enfoque no debe cambiar”.

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Japón F1 2026

(Horarios del Centro de México)

Práctica 1: Jueves 26 de marzo – 20:30h

Práctica 2: Viernes 27 de marzo – 00:00h

Práctica 3: Viernes 27 de marzo – 20:30h

Calificación: Sábado 28 de marzo – 00:00h

Carrera: Sábado 28 de marzo – 23:00h