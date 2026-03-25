FIFA lanza la última venta de boletos para el Mundial 2026 en México: ¿cómo y cuándo conseguirlos?

Gaba un boleto GRATIS para ir al partido inaugural del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha… y con ella, la presión para millones de aficionados que aún no tienen boleto. La FIFA ha confirmado lo que muchos esperaban —y temían—: la última fase de venta de entradas está por comenzar, y será completamente distinta a las anteriores.

Esta etapa no solo representa la última oportunidad para asistir al Mundial más grande de la historia, también marca un cambio radical en la forma de comprar boletos pues ya no habrá sorteos.

¿Cómo será la mecánica de venta de boletos?

Durante meses, el proceso de venta de boletos estuvo dominado por sorteos aleatorios. Miles de aficionados se registraron con la esperanza de ser seleccionados, sin importar si lo hacían el primer día o el último, ya que el sistema no premiaba la rapidez.

Pero en esta fase final, la dinámica cambia completamente.

La FIFA abrirá la venta de boletos restantes erxactamente el 1 de abril de 2026 en punto de las 9:00 horas (tiempo de México) bajo un esquema “orden de llegada””, lo que significa que solo quienes logren entrar primero a la plataforma podrán asegurar su lugar.

En otras palabras: ya no se trata de suerte… sino de velocidad.

Una oportunidad final… con alta demanda.

Esta última ventana de venta incluirá los boletos que no se asignaron en fases anteriores o que fueron liberados posteriormente. Sin embargo, la expectativa es clara: la demanda será brutal.

¿Cómo funciona esta última fase?

A diferencia de los sorteos previos, el proceso será mucho más directo, pero también más competitivo:

No hay registro previo con selección aleatoria

Los boletos se liberan directamente en la plataforma oficial

El acceso depende del orden en que ingreses a la fila virtual

La disponibilidad cambia en tiempo real

Además, los interesados deberán tener listo su registro en FIFA y sus datos de pago, ya que cualquier retraso podría significar perder la oportunidad.

Asimismo, el sistema permitirá seleccionar butacas específicas directamente desde un mapa virtual del estadio.

También podrás utilizar la función de “Reservar el mejor asiento”, parq wue el procedimiento sea más rápido.

¿En dónde comprar los boletos para el Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial, los interesados podrán comprar sus boletos a través del sitio oficial de la FIFA.

Asimismo, la FIFA anunció que el jueves 2 de abril reabrirá su Plataforma Oficial de Reventa. Este espacio funcionará para aquellos aficionados que ya no puedan asitir a alguno de los encuentro y deseen vender sus boletos bajo políticas y dinámicas completamente controladas.

Además, también habrán paquetes de Hospitality con servicios exclusivos, para quienes deseen una experiencia más exclusiva.