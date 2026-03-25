Repechaje del Mundial 2026: ¿Qué pasa si hay empate?

El repechaje del Mundial 2026 es la última oportunidad para que varias selecciones consigan su lugar en la Copa del Mundo, en una fase llena de tensión donde no hay margen de error y cada partido es de eliminación directa.

En esta instancia, tanto el repechaje europeo como el intercontinental se juegan a partido único, por lo que siempre debe haber un ganador.

¿Qué pasa si hay empate?

Si un partido termina igualado en los 90 minutos:

Se juega tiempo extra

Si persiste el empate, el ganador se define en penales

Este formato garantiza que en cada duelo haya un clasificado, ya que no existen empates finales en esta fase.

Partidos del repechaje Mundial 2026

Repechaje intercontinental (en México)

Se disputa como un mini torneo con semifinales y final entre selecciones de distintas confederaciones.

Semifinales (26 de marzo):

Nueva Caledonia vs Jamaica

Bolivia vs Surinam

Finales (31 de marzo):

Ganador 1 vs República Democrática del Congo

Ganador 2 vs Irán

De aquí salen 2 clasificados al Mundial.

Repechaje europeo (UEFA)

Se juega en formato de llaves con semifinal y final a partido único.

Ejemplos de partidos:

Italia vs Irlanda del Norte

Polonia vs Albania

Suecia vs República Checa

Dinamarca vs Macedonia del Norte

En total, Europa otorga 4 boletos al Mundial.

En resumen