Temporada 2026 de la NFL arrancará en miércoles: esta es la fecha oficial del kickoff de la semana 1

Seattle Seahawks Seattle abrirá la temporada en casa como se acostumbra en la NFL con el campeón vigente en el kickoff.

Mientras nos acercamos al día de Draft 2026, la NFL dio a conocer que este año la temporada arrancará a media semana. Contrario a lo que ocurría en temporadas pasadas, no será en día jueves. Además, también informó que el primer juego internacional será el de los San Francisco 49’ers ante Los Angeles Rams en Melborune, Australia.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL?

Este miércoles 25 de octubre, la liga de futbol americano de los Estados Unidos hizo oficial el cambio de día para el inicio de la temporada. Será el próximo miércoles 9 de septiembre cuando los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, inicien la temporada en el Lumen Field, aunque todavía no se ha revelado el rival.

Sabiendo que dos de sus rivales divisionales estarán en otro país, las opciones para que los Seahawks abran la campaña son: Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, New York Giants, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Chicago Bears y New England Patriots.

De esta forma, el jueves 10 de septiembre se estará disputando el primer partido internacional de la temporada. En los dos años anteriores, Brasil había sido la sede de este primer enfrentamiento. Ahora, con la incursión de Australia en el calendario oficial, el partido entre 49’ers y Rams será quien tome el escenario mundial en la primera fecha.

Aunque el horario todavía no se ha confirmado, el partido será en viernes para Australia y en jueves en el continente americano por cuestiones de usos horarios, algo similar a lo que ha ocurrido en otros grandes eventos como Grandes Premios de Fórmula 1 o Juegos Olímpicos.