Yankees vs Giants: horario, canal, cómo y dónde ver el Opening Day 2026 de la MLB

Yankees vs Giants Opening Day 2026 La temporada 2026 de la MLB arranca con un duelo histórico entre los Yankees de Nueva York y los Giants de San Francisco; este juego inaugural será transmitido a nivel global en formato streaming.

Este miércoles 25 de marzo arranca la temporada 2026 de las Grandes Ligas con teniendo por juego inaugural un enfrentamiento histórico entre los New York Yankees y San Francisco Giants en el Oracle Park, sumando también una transmisión global en formato streaming.

Una vez finalizado el Clásico Mundial de Beisbol, torneo en el que Venezuela se coronó triunfador sobre Estados Unidos, los jugadores vuelven a sus equipos para dar comienzo a la campaña maratónica de esta nueva temporada.

Opening Day 2026 Yankees vs Giants: ¿cuándo y dónde será?

El juego inaugural de la temporada 2026 de las Grandes Ligas se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo en el Oracle Park ubicado en el distrito SoMa de la ciudad de San Francisco, California.

Tras una campaña de 94 victorias en la temporada 2025, los Yankees arriban al juego de inauguración con una ofensiva firme liderada por Aaron Judge, quien ha sido galardonado tres veces como el Jugador Más Valioso.

Los Giants, por su parte, arrancan la temporada con un nuevo mánager, Tony Vitello, quien hará su debut en MLB tras dirigir beisbol universitario.

¿Netflix transmitirá el Opening Day 2026 Yankees vs Giants?

La plataforma líder del formato streaming, Netflix, obtuvo un acuerdo para adquirir los derechos de varios eventos de la liga por los próximos tres años, lo que permitirá que sus suscriptores y suscriptoras tanto de México como del resto de Latinoamérica puedan acceder a la transmisión global del juego inaugural de la temporada 2026.

Thing from Wednesday will be lending a hand with the ceremonial first pitch ahead of Yankees vs. Giants.



MLB #OpeningNight is LIVE on Netflix March 25. Wednesday S1-2 is now playing. pic.twitter.com/a8f1FQ5FvX — netflix⁷ (@netflix) March 24, 2026

Para este enfrentamiento entre dos de los equipos más fuertes de MLB, la audiencia contará con la narración de Pepe Segarra y Miguel Ramos, voces ya reconocidas entre los aficionados y aficionadas del deporte rey.

¿A qué hora y dónde ver el Yankess vs Giants este miércoles 25 de marzo?

El juego se disputará a las 20:05 horas de San Francisco, por lo que en México será a las 18:05 horas, tiempo del centro de la CDMX.

Debido al acuerdo entre MLB y la compañía escarlata de streaming, este juego inaugural será transmitido a nivel global en exclusiva por Netflix, incluido en todos sus planes y sin costo adicional.