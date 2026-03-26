Bolivia gana a Surinam y disputará ante Irak su boleto al Mundial 2026

Repechaje Copa Mundial 2026. Juan Godoy (i) de Bolivia disputa el balón con Leo Abena de Surinam este jueves, en partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam en el estadio BBVA. (Miguel Sierra/EFE)

La selección de Bolivia remonta y vence 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 en partido celebrado en el Estadio BBVA.

El equipo dirigido por Antonio Carlos Zago disputará la final del repechaje mundialista ante Irak el próximo 31 de marzo, el partido se jugará también en Monterrey.

El conjunto sudamericano que aún mantiene la esperanza de clasificarse al mundial, logró darle la vuelta al marcador en cuestión de minutos y está a solo un partido de romper una sequía de más de 30 años sin asistir a una Copa del Mundo.

El marcador del encuentro se abrió con gol de Liam van Gelderen al inicio del segundo tiempo y luego de una jugada de rebotes dentro del área para dar ventaja a Surinam.

Cuando parecía que la eliminación estaba cerca, Bolivia reaccionó con determinación. Moisés Paniagua empató al minuto 72 con un disparo raso tras un rebote defensivo.

Siete minutos después, una falta sobre Juan Godoy dentro del área derivó en un penal que Miguel Terceros convirtió para sellar la remontada 2-1.

El equipo boliviano resistió la presión con intervenciones defensivas clave como la de Efraín Morales, que evitó el empate en los últimos minutos y con ello dio un paso hacia la Copa del Mundo FIFA 2026.