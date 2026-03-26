Freddy Schott toma la delantera en el Indian Open, pero Chacarra lo acecha

Torneo Hero Indian Open. Freddy Schott fue uno de los jugadores del field que mejor dominó el campo en la primera ronda. (Foto especia)

El alemán Freddy Schott tuvo un comienzo magnífico en el torneo Hero Indian Open que se juega en el DLF G&CC de Nueva Delhi, firmó un primer recorrido de 66 golpes (-6), aunque no deberá confiarse demasiado porque el español Eugenio Chacarra, campeón defensor, le acecha con -1 golpe de distancia al firmar un 67.

Schott iba perfecto con seis birdies hasta el hoyo 12, pero cometió bogeys en los hoyos 14 y 17 que lo relegaron, especialmente cuando Chacarra terminó con fuerza, pero en ambas ocasiones respondió con birdies en los hoyos 15 y 18.

Schott dijo: “Muy, muy contento, un juego realmente sólido hoy… sí, fue una ronda de golf prácticamente impecable. Dos drops, pero al menos eran los hoyos más difíciles, así que no hay problema”.

El campo no permite fallos

También habló de lo complicado del campo en el que se no puede permitirte ningún fallo.

“Tienes que ser muy bueno desde el tee para tener alguna oportunidad, tienes que ser bueno en los greens, golpear las zonas correctas y embocar los putts, así que es un campo de golf realmente duro y exigente”.

El alemán llega a la capital de la India, tras ganar hace un mes en Bahréin. “Obviamente ganar en Bahréin me dio muchísima confianza para el resto del año, pero solo quiero seguir adelante y ver a dónde me lleva esto”.

El campeón defensor Eugenio Chacarra mencionó por su parte. “Fue una buena ronda después de un comienzo no muy bueno. Hice un gran golpe en el primer hoyo, fallé uno corto y otro gran golpe en el segundo, y terminé con un bogey”.

Eugenio Chacarra se adapta al campo

Al igual que Schoot reconoció: “Es un campo complicado; obviamente me ha ido muy bien, pero es un campo difícil en general. Creo que se adapta a mi juego porque necesitas cada golpe y mover bien la bola en ambas direcciones, y yo suelo hacerlo”.

Respecto al impacto de la victoria del año pasado en su carrera, dijo: “Es una semana que me cambió la vida. Estoy aquí gracias a lo del año pasado, así que obviamente estoy agradecido a Hero por darme la oportunidad en aquel entonces, y es un placer estar aquí”.

“Creo que es un torneo al que, cuando hablo con mi representante, le digo que si algún día estoy en el PGA Tour o en otro circuito, siempre me encantará volver.”

Bradbury, en la pelea

El inglés Dan Bradbury, tercero de la clasificación, comenzó la segunda mitad del recorrido con tres birdies y sumó otro en el primero. Los bogeys en el cuarto y sexto hoyos amenazaron con frenar su racha, pero respondió con estilo logrando birdies en sus dos últimos hoyos para una tarjeta de 68.

“Una forma estupenda de terminar. Jugué con regularidad todo el día, excepto en un hoyo donde la mandé a la maleza, pero logré salir ileso con un bogey y mantener la bola en juego. Sin duda, hay muchos hoyos en los que simplemente tienes que poner la bola en juego y aceptar qué si estás 40 yardas más atrás, pero en la calle, no pasa nada, y luego golpearla en los lugares correctos”.

Niklas Nørgaard dijo que su ronda de 69 fue su “mejor en nueve meses” y compartió el cuarto puesto con Martin Couvra, Calum Hill y Gregorio De Leo con -3 golpes.