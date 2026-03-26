Horarios GP de Japón F1: horarios, canal, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en las Prácticas 1 y 2 (@SChecoPerez)

Sergio “Checo” Pérez disputará su tercer Gran Premio del año con Cadillac. La sede del GP de Japón será el Autódromo de Suzuka.

Este circuito, caracterizado por su forma de “8”, localizado en la prefectura de Mie, cerca de la ciudad de Suzuka, será el terreno que pondrá a prueba una vez más a la nueva escudería del mexicano, que ya ha mostrado deficiencias en su monoplaza, por lo que el GP de Japón podría permitir aumentar la experiencia en la curva de aprendizaje.

Las prácticas libres del GP de Japón 2026 darán inicio este jueves 26 de marzo. Aquí te compartimos puntualmente horarios, fechas y dónde y cómo ver las prácticas libres, donde Sergio Pérez tendrá participación activa.

GP de Japón: horario de las prácticas libres 1 y 2 donde correrá el Checo Pérez

La Práctica libre 1 del GP de Japón, donde Sergio Pérez conocerá el terreno del circuito japonés de 5.807 km, se llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que la segunda práctica libre será nocturna y está agendada para el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que los seguidores de la F1 en México deberán desvelarse para ver correr al jalisciense antes de la clasificación.

A diferencia del Gran Premio de China, el espectáculo japonés se llevará a cabo de manera tradicional, por lo que no habrá sprint y habrá tres prácticas libres.

¿Cómo y dónde ver en vivo las prácticas libres del GP de Japón?

En México, la transmisión en vivo de las prácticas libres 1 y 2 del GP de Japón 2026 estará a cargo de Sky Sports F1 mediante suscripción, así como de la plataforma oficial de streaming F1 TV, con membresía de pago.

Para Cadilac y el mexicano, el circuito de Suzuka representa una oportunidad importante hoy para seguir acumulando datos y mejorar el desarrollo del auto.

Checo Pérez y Cadillac llegan al GP de Japón 2026 con dudas y aprendizaje en marcha

Luego de un inicio de temporada complicado en el que el monoplaza ha evidenciado fallas de rendimiento frente a sus competidores directos. La escudería aún se encuentra en proceso de adaptación dentro de la parrilla, lo que ha limitado los resultados del piloto mexicano.

El trazado técnico y exigente podría ayudar a Cadillac a entender mejor sus debilidades y a Checo Pérez a consolidar su ritmo rumbo a las siguientes carreras del campeonato.