La pesista Diana Laura García entrena en CU con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos

Diana Laura García

Diana Laura García Hernández, egresada de la carrera de Arquitectura, de la FES Acatlán, entrena en busca de un nivel competitivo óptimo para futuras competencias nacionales e internacionales.

El objetivo de la atleta son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, esto tras haber estado en la disputa rumbo a París 2024. Su última competencia fue en el Campeonato Panamericano de Mayores 2025, celebrado Colombia, el verano pasado, cuando logró un par de medallas de bronce en la categoría de 69 kilogramos de la rama femenil. Después, tuvo una lesión que simplemente fue un punto y seguido para continuar escribiendo su historia en el levantamiento de pesas del alto rendimiento.

“Estoy entrenando porque el objetivo es el proceso olímpico. Quiero estar en la mejor forma y, a corto plazo, volver a ganar el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. Y si hay algún campeonato nacional que sea selectivo, pues de igual manera ganarlo para seguir representando a México en el plano internacional”, precisó la pesista.

Pese a que todavía no está formalizada la fecha de una próxima competencia, avalada por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, en la que pueda competir, García entrena a doble sesión, con la intención de aumentar progresivamente el peso que levanta en arranque y envión, sin descuidar la alimentación y el descanso.

“Por las mañanas realizo la primera sesión de entrenamiento en un gimnasio de crossfit y, por la tarde, entreno aquí en Ciudad Universitaria. La idea es incrementar la carga del entrenamiento, y cuidar la alimentación, el descanso, la recuperación y ser muy puntual con todos esos aspectos”, manifestó la halterista, quien compartió que, para ser elegible en los próximos Juegos Olímpicos, tiene que competir en cinco eventos internacionales durante estos dos años que faltan para Los Ángeles 2028, y hacer una sumatoria de buenos resultados en estos.

Amplia participación en Juegos Universitarios

A finales de febrero se celebraron los Juegos Universitarios de halterofilia 2026-1/2, en el mismo gimnasio de la especialidad, con una participación de 78 atletas de la UNAM (50 hombres y 28 mujeres), provenientes de distintos planteles de educación superior y media superior.

La Facultad de Derecho logró la primera posición de superior, con un total de cinco medallas (dos oros, una plata y dos bronces); mientras que la Preparatoria 3 Justo Sierra, hizo lo propio en media superior con ocho preseas (tres doradas, tres argentas y dos broncíneas).