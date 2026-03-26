Sergio Pérez y Alex Albon, citados por los comisarios por choque en Japón

GP de Japón. Sergio Pérez y Alex Albon tuvieron un incidente en la primera sesión de prácticas. (@CadillacargF1)

El mexicano Sergio Pérez y el tailandés Alex Albon tendrán que ver a los comisarios entre las dos prácticas del Gran Premio de Japón, ambos protagonizaron un incidente en la parte final de la primera sesión.

‘Checo’ Pérez y Albon se encontraron en los últimos minutos. El tailandés transitaba por la parte interna, mientras que el mexicano iba por el exterior, fue en ese momento cuando el neumático delantero izquierdo del Williams tocó el lateral del Cadillac provocando daños en ambos coches.

El Williams dio un giro en la pista y dejó varias piezas en el circuito. Originalmente el incidente fue anotado, pero era obvio que se convertiría en una investigación que ahora está en curso.

Albon señaló por la radio que tal vez ‘Checo’ Pérez no había sido informado de su presencia en la pista, mientras que el integrante de Cadillac indicó que no tenía conocimiento de la posición del Williams.

Russell y Antonelli dominan

Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli dominaron la práctica 1 del Gran Premio de Japón. El piloto británico marcó un tiempo de 1m31s666 para relegar a su compañero, que viene de ganar en el Gran Premio de China, por 0s026.

Lando Norris se ubicó tercero con 1m31s798, a 0s132 de la cima, seguido por su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas se colocaron en los sitios 19 y 20 respectivamente.