Antonelli y Russell dominan las PL3 del GP de Japón; ‘Checo’ Pérez, 20

Fórmula 1. Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en los terceros ensayos libres del GP de Japón. (@f1)

Kimi Antonelli lideró las prácticas libres tres del Gran Premio de Japón por delante de George Russell, con Charles Leclerc tercero, mientras Sergio Pérez finalizó en el sitio 20

El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli le ganó el duelo interno a George Russell en Mercedes, ambos lograron una ventaja considerable sobre el resto.

Antonelli fue primero con un tiempo de 1m29s362, con lo que aventajó a Russell por dos décimas y media, mientras que Charles Leclerc se quedó a casi nueve décimas con su Ferrari en la tercera posición.

Oscar Piastri fue cuarto con 1m30s364, seguido de Lewis Hamilton, con el otro Ferrari, y de Lando Norris, quien tuvo un tiempo limitado en pista por un problema en el ERS detectado antes de iniciar la sesión.

Audi colocó a Nico Hülkenberg en el séptimo lugar y a Gabriel Bortoleto en el noveno. Entre los dos se ubicó Max Verstappen con su Red Bull, a un segundo y medio de la cima.

Las diez primeras posiciones las completó Pierre Gasly para Alpine con un tiempo de 1m31s082. Franco Colapinto, en el otro coche del equipo de Enstone, fue 17° con una marca de 1m31s759.

El mexicano Sergio Pérez se ubicó 20°, detrás de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, mientras que los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso cerraron el clasificador a un segundo de lo hecho por ‘Checo’.