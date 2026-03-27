¿Cómo le fue a Checo Pérez en las Prácticas Libres 3 del GP de Japón? Resultados previo a la clasificación de F1

Checo Pérez sufre en Suzuka: termina último en la práctica 3 del GP de Japón 2026

El Gran Premio de Japón 2026 entra en su fase decisiva con la tercera práctica libre disputada en el exigente circuito de Suzuka, un trazado conocido por su complejidad y por ser clave en la preparación rumbo a la clasificación.

En esta sesión, las escuderías ajustaron detalles finales en busca de competitividad, en un escenario donde cada vuelta comienza a marcar diferencias reales.

Para Sergio “Checo” Pérez, el panorama sigue siendo complicado. El piloto mexicano no ha logrado encontrar el ritmo durante el fin de semana y la práctica 3 confirmó las dificultades, en una jornada donde el enfoque estuvo en entender el comportamiento del monoplaza y tratar de corregir fallas antes de la qualy.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la práctica 3 del GP de Japón?

Checo Pérez finalizó en la posición 20 durante la tercera práctica libre en Suzuka, quedando lejos de los tiempos de referencia y sin lograr una mejora significativa respecto a sesiones anteriores. Desde el inicio, el mexicano salió a pista en busca de establecer un ritmo competitivo, marcando un primer registro de 1:46.348, aunque sin acercarse a los líderes.

A lo largo de la sesión, Pérez se mantuvo en la parte baja de la tabla, enfocado más en recopilar información y ajustar la estrategia junto a su equipo que en pelear por los primeros puestos. El resultado refleja un fin de semana complicado hasta ahora, con dificultades para adaptarse al circuito y al rendimiento del auto.

Resultados de la práctica 3 del GP de Japón

La sesión estuvo marcada por un dominio claro de Kimi Antonelli, quien se consolidó como el piloto más rápido en los momentos clave. Detrás de él, se vivió una intensa competencia entre Mercedes y Ferrari, con nombres como Lewis Hamilton colocándose momentáneamente al frente tras marcar un tiempo de 1:32.283 en el transcurso de la práctica.

Los equipos aprovecharon la FP3 para realizar ajustes finales, lo que dejó movimientos constantes en la tabla de tiempos. Sin embargo, el ritmo de Antonelli terminó por imponerse, confirmando su solidez de cara a la clasificación en Suzuka.

Un fin de semana cuesta arriba para Checo Pérez

El desempeño de Checo Pérez en la práctica 3 deja claro que el piloto mexicano enfrenta problemas importantes en su monoplaza. La falta de ritmo y la distancia frente a los líderes evidencian dificultades en la puesta a punto, lo que complica sus aspiraciones rumbo a la clasificación.

Más allá del resultado, la sesión también reflejó que el enfoque del equipo está en encontrar soluciones más que en resultados inmediatos. Con la qualy a la vuelta de la esquina, Pérez necesitará una mejora significativa si quiere aspirar a salir del fondo de la parrilla en un circuito donde adelantar no es sencillo.