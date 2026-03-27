GP de Japón 2026: horario, canal, cómo y dónde ver a Checo Pérez en la clasificación (LAPRESSE)

El Gran Premio de Japón 2026 vuelve a ser una de las citas más exigentes del calendario de Fórmula 1, con un trazado reconocido por su complejidad y velocidad, que pone a prueba tanto a pilotos como a escuderías.

En este contexto, Sergio “Checo” Pérez llega con la mirada puesta en mejorar su rendimiento tras unas prácticas complicadas, en una pista donde cada error se paga caro.

Durante las prácticas libres 1 y 2, el piloto mexicano no logró colocarse entre los primeros puestos, cerrando la segunda sesión en la parte baja de la tabla. Este resultado obliga a Checo a buscar una reacción inmediata en la clasificación, donde será clave encontrar ritmo y estabilidad para aspirar a una mejor posición en la parrilla de salida.

A qué hora es la clasificación del GP de Japón F1 2026 en México

La sesión de clasificación del Gran Premio de Japón ya tiene horario confirmado para la afición en México:

Clasificación (Q1, Q2 y Q3): sábado 28 de marzo – 00:00 horas (tiempo del centro de México)

Habrá que trasnochar. La gira asiática vuelve a ajustar los relojes y lleva la emoción de la Fórmula 1 a plena madrugada.

Cómo y dónde ver la clasificación del GP de Japón 2026 en vivo

En México, la clasificación del Gran Premio de Japón 2026 podrá seguirse a través de distintas opciones tanto en televisión como en streaming. Una de las principales alternativas es Sky Sports, disponible en el canal 1580, que cuenta con la transmisión completa del fin de semana de Fórmula 1.

Además, los aficionados también podrán verla mediante el servicio de Izzi, así como en F1TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece la señal en vivo y contenidos exclusivos para no perder detalle de la qualy.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas 1 y 2 en el GP de Japón?

En la segunda práctica (P2), Sergio Pérez finalizó en la posición 20, lejos del ritmo mostrado por los líderes como Oscar Piastri, Kimi Antonelli y George Russell. A pesar de los ajustes realizados, el mexicano no logró escalar posiciones, quedando incluso por detrás de pilotos como Fernando Alonso y Lance Stroll.

El resultado en las prácticas deja a Checo con un panorama complicado rumbo a la clasificación, donde necesitará una vuelta sólida para meterse en la pelea. La exigencia del circuito japonés y la paridad en la parrilla hacen que cada décima sea clave, por lo que el piloto mexicano deberá dar un paso adelante si quiere mantenerse competitivo el resto del fin de semana.