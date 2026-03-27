México vs Portugal: ¿Cómo verlo gratis y en vivo en el Zócalo con pantalla gigante?

México vs Portugal en el Zócalo CDMX Clara Brugada anunció a la población capitalina que el partido México vs Portugal será transmitido gratuitamente en el Zócalo de la CDMX; instalarán una mega pantalla para aficionados y aficionadas del futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sorprendió a los aficionados y aficionadas del futbol al anunciar que el partido México vs Portugal será transmitido en el Zócalo capitalino, pues una mega pantalla será colocada en la plaza para obsequiar a la población de la Ciudad de México una experiencia que enaltecerá la pasión mexicana por el balompié.

El partido se llevará a cabo este sábado 28 de marzo como parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial FIFA 2026 que se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, ubicado en la capital del país.

Mega pantalla transmitirá el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Clara Brugada convocó a la población capitalina a unirse en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 28 de marzo para vivir el partido México vs Portugal, el cual será transmitido mediante una pantalla gigante que se instalará en la plaza.

A pesar de que el legendario jugador Cristiano Ronaldo no jugará en el encuentro de preparación debido a una reciente lesión que aún está sanando, el encuentro de la Selección Mexicana ante Portugal continúa siendo un evento de importancia rumbo al Mundial de Futbol 2026.

¡Este sábado vive México vs. Portugal en el Zócalo capitalino!



Este 28 de marzo a las siete de la noche, ven con tu familia a disfrutar la transmisión del partido en una pantalla GIGANTE en la Plaza de la Constitución. pic.twitter.com/csh084alcr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

Debido a esto, la jefa de Gobierno anunció a la población aficionada en la CDMX que, en caso de querer disfrutar del partido, podrán hacerlo en la Plaza de la Constitución, donde se ambientará el espacio con asientos y una pantalla gigante para los y las asistentes al evento.

“Se va a poder aquí en el Zócalo, en el corazón de esta ciudad”, comunicó en el video difundido este viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido México vs Portugal este 28 de marzo?

El partido amistoso entre México y Portugal se llevará a cabo el día de mañana, sábado 28 de marzo, con un horario programado para las 19:00 horas de la tarde-noche, tiempo del centro de México, teniendo por escenario el Estadio Azteca.

La transmisión se realizará tanto por canales de televisión abierta y de suscripción, así como plataformas de streaming:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

ViX.

No obstante, si deseas disfrutar este encuentro de preparación para el Mundial 2026 en un magno ambiente de pasión mexicana por el futbol, asistir al Zócalo de la capital podría ser tu mejor opción.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas, sin embargo, se recomienda asistir con antelación para poder obtener un asiento cómodo para ti, tus amistades y familiares.