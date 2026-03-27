Pumas vs León Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX Femenil

Pumas UNAM Femenil recibe a Club León Femenil en un partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en un enfrentamiento que promete emociones por la necesidad de puntos de ambos equipos.

El encuentro se disputará este viernes 27 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, donde las universitarias buscarán aprovechar su localía para escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora es?

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

¿En qué canal lo pasan?

Streaming: ViX (gratis)

ViX (gratis) Online: Canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube

Un duelo clave rumbo a la liguilla

Ambos equipos llegan a este compromiso con la urgencia de sumar puntos en la recta final del torneo. Pumas intentará hacerse fuerte en casa, mientras que León buscará dar la sorpresa como visitante y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Con el cierre del torneo cada vez más cerca, este enfrentamiento podría ser determinante para las aspiraciones de ambas escuadras en el Clausura 2026.