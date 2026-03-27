Tiger Woods sufre accidente automovilístico en Florida: este es su estado de salud

El reconocido golfista Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico este 27 de marzo de 2026 en Florida, cerca de su residencia en Jupiter Island, luego de que el vehículo que conducía terminara volcado tras una maniobra en carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando Woods intentó rebasar a otro vehículo en una vía de dos carriles, lo que provocó la pérdida de control y la volcadura de su camioneta.

Sale ileso, pero enciende alarmas

A pesar de lo aparatoso del accidente, el deportista no sufrió lesiones graves y logró salir por su propio pie del vehículo. Autoridades confirmaron que no hubo otros heridos, por lo que el incidente no dejó consecuencias físicas de consideración.

Sin embargo, el caso generó preocupación debido a que Woods fue detenido por agentes bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alguna sustancia.

Investigación en curso

Aunque la prueba de alcohol resultó negativa, las autoridades consideran la posibilidad de que el golfista estuviera bajo la influencia de medicamentos u otras sustancias, por lo que el caso sigue bajo investigación. Además, enfrenta señalamientos por negarse a realizar pruebas adicionales.

Este nuevo episodio revive antecedentes en la vida del deportista, quien en el pasado ha enfrentado problemas similares, incluyendo un arresto en 2017 por conducir bajo los efectos de medicamentos y un grave accidente en 2021 que puso en riesgo su carrera.

Por ahora, Tiger Woods se encuentra fuera de peligro, mientras se espera que en los próximos días se definan las posibles consecuencias legales del incidente.