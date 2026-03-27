Un estadio Azteca rejuvenecido abre sus puertas a días de sus 60 años

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

El estadio Azteca, santuario del futbol donde se hicieron campeones mundiales Pelé y Maradona, abrirá sus puertas este sábado después de una remodelación capital, que ha rejuvenecido el recinto a semanas de cumplir 60 años.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966, por el coloso del sur de la Ciudad de México ha pasado gran parte de los mejores futbolistas de la historia, entre ellos Pelé, campeón mundial con Brasil en 1970, y Diego Maradona, con Argentina en 1986.

México vs Portugal, el sábado

En el estadio remodelado, la selección mexicana, que batalla por las lesiones de una docena de sus candidatos a jugar el Mundial 2026, enfrentará en un partido amistoso a la de Portugal, quinta en la clasificación de la FIFA y con favoritismo para ganar el máximo torneo del futbol.

Hace dos meses, los sufridos hinchas mexicanos celebraron la posibilidad de ver jugar en el Azteca, con diferencia de unos días, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, los mejores futbolistas de este siglo. El portugués, señalado para liderar el ataque de los lusitanos en el amistoso, se lesionó, y la presencia de Messi en los cuartos de final de la Copa de la Concacaf se malogró porque su equipo, el Inter Miami, fue eliminado.

A estrenar el templo del balompié

Con la gran capacidad de ajuste que poseen para que nada les eche a perder una fiesta, los hinchas mexicanos pasaron rápido el trago amargo por no poder observar desde las gradas a Ronaldo ni a Messi y este sábado llegarán en masa para presumir el hecho de ser de los primeros en ver y sentir cómo quedó este templo del balompié.

“La cancha quedó primorosa; será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados”, dijo hace unas horas el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, quien jugó en el Azteca en el Mundial de hace 40 años y dirigió un montón de veces en sus tres etapas como entrenador del Tri.

El césped donde México y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026, el próximo 11 de junio, sufrió una renovación capital con la instalación de un pasto híbrido, 95 por ciento natural y 5 por ciento de fibras sintéticas, con un sofisticado sistema de riego, succión de agua e inyección de aire al nivel de los mejores estadios del mundo.

Capacidad para 87.500 aficionados

A partir de este sábado, el Azteca tendrá una capacidad de 87.500 aficionados que vivirán la fiesta del futbol en un ambiente de luces. Decenas de modernas pantallas Led, dentro y fuera del estadio, garantizarán algo más que una iluminación de primera: un ambiente fastuoso, completado con una mejoría en los accesos y más de mil antenas instaladas para garantizar internet de calidad.

250 bocinas de última generación

La seguridad aumentará, garantizada con más de 200 cámaras, y los hinchas se beneficiarán de un sistema de audio de primera con más de 250 bocinas de última generación.

Aún queda trabajo por hacer en áreas exteriores, estacionamientos y en la parte final en el interior del recinto, pero ya es un hecho que el Azteca estará listo con un aire de modernidad para, dentro de 76 días, convertirse en el centro de atención del mundo en la inauguración del Mundial. EFE