Diablos Rojos aplasta a Cuba y avanza a la final

ATAQUE INFERNAL Con este resultado, Diablos Rojos avanza a la final del torneo, que se disputará este domingo, ante Cougars de Kane County, de Estados Unidos, a las 14:00 horas. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

¡Fue una práctica de bateo para Diablos Rojos del México! Los escarlatas tuvieron un rally de ocho carreras en la segunda entrada y vencieron 36-13 a Cocodrilos de Matanzas, para avanzar a la final del Baseball Champions League (BCL), en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Los escarlatas, actuales campeones del certamen que reúne a campeones de América y un invitado de Asia, aprovecharon los brazos inexpertos del equipo cubano y mostraron el poder de su ofensiva.

Los cubanos fueron los primeros en timbrar, en la segunda entrada, con un cuadrangular del receptor Andrys Pérez, ante los envíos de Miguel Yajure. A esa entrada siguió una carrera de Luis Sánchez, quien se embasó tras ponche, pero fue impulsado por rola de Yulieski Remon, para el 2-0 inicial.

Ataque infernal

Pero Diablos Rojos, en el cierre del segundo inning, aprovechó las bases por bola, pelotazos y errores de la novena cubana para anotar ocho carreras (tres de ellas de caballito) y desfilar 13 bateadores.

La ofensiva ya pudo lucir sus bates en el tercer rollo, cuando Ramón Flores y Moisés Gutiérrez conectaron jonrones consecutivos, para tres carreras más. Los rojos se recetaron cuatro más en la cuarta, con un segundo cuadrangular de Flores, productor de tres carreras, para el 13-2 temporal.

Respuesta cubana

El equipo de Matanzas regresó al encuentro en el quinto episodio, cuando anotó cuatro carreras, dos de ellas producidas por el cuadrangular de José Noroña ante el zurdo Víctor González, para el 15-6.

Pero el partido estaba lejos de terminar, pues los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tuvieron un quinto inning de ensueño, al anotar siete carreras, impulsadas en parte por los cuadrangulares de José Marmolejos y Maikel Franco, para el 22-6.

Lluvia de carreras

En el sexto episodio se acrecentó la práctica de bateo. Matanzas anotó cinco carreras, con jonrón de José Noroña incluido, mientras que Diablos contestó con la misma cantidad, impulsados en buena parte por bases por bola y wild pitch de Yosney García, para el 27-11.

El séptimo episodio no fue muy distinto, con dos carreras por bando, para el 29-13. Sin embargo, el cierre de la octava entrada fue otra historia. Diablos Rojos no desaprovechó la oportunidad para aumentar su ventaja a marca histórica.

Los locales sumaron siete carreras más, con jonrón productor de tres de Bryan González, para el 36-13 definitivo, en un juego que registró 49 carreras totales.

Con este resultado, Diablos Rojos avanza, obviamente, a la final del torneo, que se disputará este domingo, ante Cougars de Kane County, de Estados Unidos, a las 14:00 horas.