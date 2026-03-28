Eugenio Chacarra avanza firme a revalidar título en el Hero Indian Open

DP World Tour 2026. Eugenio Chacarra no baja la guardia en la lucha por convertirse en bicampeón en el Hero Indian Open. (Foto especial)

Eugenio Chacarra se mantuvo firme en el liderato del torneo Hero Indian Open, del DP World Tour, luego de la tercera ronda, saca cuatro golpes de ventaja sobre sus perseguidores, el español tiene todo a su favor para revalidar la victoria del pasado año y sumar su cuarto título en su carrera.

El español, que ganó el torneo de 2025, firmó tarjeta de 70 golpes en el DLF G&CC, para sumar -10 golpes, con cuatro de ventaja sobre el sudafricano MJ Daffue y el inglés Alex Fitzpatrick, con Freddy Schott y David Law un golpe más atrás.

Nada confiado hacia la última ronda

“Fue una lucha constante, estoy orgullosos de cómo luché”, admitió Chacarra. “Sabemos cómo se pone este campo los fines de semana; requiere mucha paciencia. Aún queda mucho golf por jugar y en este campo puede pasar cualquier cosa”. Tuve un buen día de mudanza, pero en este campo cuatro golpes no parecen nada”, dijo a la página web del DP World Tour.

El repunte de Chacarra se produjo en el quinto hoyo con birdie, pero cometió bogey al siguiente, después una seguidilla de tres birdies, y de nuevo bogeys en el 13 y 14, en el 16 se recuperó con birdie para terminar la ronda con 70 (-2) y su ventaja de -4 sobre sus rivales.

Chacarra se mostró orgulloso de “mantener la calma” y añadió: “Creo que jugué muy bien, me manejé muy bien y, como dije, este campo es... intenta seguir adelante y cualquier cosa puede pasar. No importa para qué putts estés, un golpe más marca la diferencia. Todos van a hacer bogeys, todos van a tener rebotes difíciles o malas rachas.”

Daffue que tuvo ronda de 72, y quien ganó la semana pasada en Nueva Delhi su segunda victoria, después del HotelPlanner Tour, comentó: “Voy a apoyarme mucho en ello. Ya lo he conseguido dos veces, en competencias diferentes, pero siento que debería poder aplicar lo que sé a cualquier situación.”

Una bestia el campo de golf

El sudafricano no descarta pelear por la victoria el domingo. “Creo que está bien pensar en la victoria, somos humanos. Obviamente, me ceñiré a mi plan de juego. Siento qué si juego igual que hoy y un par de cosas me salen bien, mañana haré cuatro o cinco bajo par. Sé que es posible y sé que este campo de golf es una bestia, así que es una prueba de paciencia”.

El inglés Fitzpatrick hizo birdie en el último hoyo para igualar a Daffue con -6 en el acumulado: “Un gran golpe, la bola cayó con tierra, así que esperaba que frenara más suave de lo normal, pero dio un gran bote”.

El alemán Freddy Schott, líder de la primera ronda, terminó con birdie en ambos hoyos para volver a estar -5, al igual que el escocés David Law.