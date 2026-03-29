Continúa el legado: inicia el LXV Campeonato Nacional Interzonas ‘Lorena Ochoa’

OBJETO DEL DESEO. Todas se lo quieren llevar a su vitrina de trofeos.

Con una emotiva ceremonia inaugural dio inicio el LXV Campeonato Nacional Interzonas ‘Lorena Ochoa’, uno de los torneos más representativos y tradicionales del golf infantil-juvenil en México, que reúne a las mejores jugadoras del país en busca de desarrollo, competencia y proyección.

El certamen se disputará de manera simultánea en tres de los clubes más emblemáticos del Valle de México, abarcando distintas categorías de edad y consolidándose como una auténtica fiesta nacional del golf formativo.

TRES SEDES, UN SOLO OBJETIVO

El Club de Golf La Hacienda será la sede de las categorías 18 y menores y 15 y menores; el Club de Golf Vallescondido albergará a las divisiones 10-11 y 12-13; mientras que Bellavista Golf & Country Club recibirá la actividad de las categorías 8-9 y 7 y menores.

En total, 367 jugadores provenientes de todas las zonas de la República Mexicana competirán a lo largo de tres días, confirmando la dimensión y el alcance nacional de este campeonato.

RECONOCIMIENTO A QUIENES CONSTRUYERON EL CAMINO

Como parte del acto protocolario, se realizó un reconocimiento especial al legado de expresidentes de la Federación Mexicana de Golf, quienes han sido pilares en el crecimiento y fortalecimiento de este deporte en el país.

Entre los homenajeados estuvieron Francisco Lavat, Eugenio Eraña, Fernando Ysita del Hoyo, Pablo Suinaga y Fernando Lemmen Meyer, figuras clave en distintas etapas de la historia del golf nacional.

UN MENSAJE CON HISTORIA Y FUTURO

Durante la ceremonia, Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, dirigió un mensaje a las participantes, resaltando el valor del Campeonato Interzonas más allá del aspecto competitivo.

“Este no es solo un torneo más, representa algo mucho más grande. Una historia que lleva cien años construyéndose. Compitan, entréguense y disfruten, porque al final no permanecen los resultados; lo que permanece son sus recuerdos y los momentos que guarden en su corazón. Todos somos parte de una historia, la historia que nos une”, expresó.

TRADICIÓN QUE SE CONSOLIDA

Con más de seis décadas de historia, el Campeonato Nacional Interzonas ‘Lorena Ochoa’ continúa consolidándose como una de las competencias más relevantes del calendario nacional, fomentando la excelencia deportiva, el espíritu competitivo y la unidad entre las distintas zonas del país.

Este torneo no solo impulsa el alto rendimiento, también refuerza valores fundamentales en la formación integral de las nuevas generaciones del golf mexicano.

Programa del LXV Campeonato Nacional Interzonas ‘Lorena Ochoa’