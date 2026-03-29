Cougars vence en casa a Diablos y se corona en el BCL

CAMPEONES. La novena de Kane County, Estados Unidos, (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con un beisbol sólido y un rally de seis carreras en la sexta entrada, los Cougars de Kane County vencieron 7-3 a los Diablos Rojos del México para proclamarse campeones del Baseball Champions League (BCL), en la final disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

La novena estadounidense mostró un juego ordenado en todas sus líneas y se adjudicó el campeonato del torneo que reúne a campeones de ligas del continente americano, además de un equipo invitado del continente asiático.

Diablos, subcampeón en casa

Los Diablos Rojos llegaron a su segunda final consecutiva del certamen, luego de conquistar el título el año pasado, pero en esta edición debieron conformarse con el subcampeonato. La derrota representa un golpe para la organización escarlata, que la semana pasada perdió también la corona de la Liga Mexicana de Softbol ante los Sultanes de Monterrey.

Se trata de dos títulos perdidos como locales, en torneos donde partían como campeones defensores y favoritos, una situación poco habitual para una de las franquicias más dominantes del beisbol mexicano.

Inicio explosivo de Kane County

Los Cougars, que fungieron como locales administrativos tras llegar invictos a la final, tomaron ventaja desde la primera entrada, cuando Dillon Thomas conectó un cuadrangular por el jardín derecho ante los envíos de James Kaprielian.

A partir de ese momento, la final se convirtió en un duelo de pitcheo, con ambos abridores colgando ceros en la pizarra durante varios episodios.

Empate escarlata y rally decisivo

Fue hasta la quinta entrada cuando los Diablos lograron empatar el encuentro con un jonrón solitario de Bryan González, también por el jardín derecho.

Con el juego igualado, Kane County explotó ofensivamente en la sexta entrada. Josh Allen abrió el episodio con doblete y anotó con sencillo de Dillon Thomas, quien más tarde fue impulsado por Josh Rehwaldt. Posteriormente, Todd Lott y Rehwaldt cruzaron el plato gracias a un cuadrangular de Claudio Finol, por todo el jardín central.

El ataque se completó con una carrera más, anotada por Armond Upshaw, quien llegó al plato tras un doble de Elvis Peralta, sellando así el rally de seis anotaciones.

Intento tardío de reacción

Diablos Rojos intentó reaccionar, pero su ofensiva fue contenida. Solo pudo anotar una carrera en la séptima entrada, nuevamente por conducto de Bryan González, y una más en la octava, impulsada por Francisco Mejía, para dejar cifras definitivas de 7-3.

Con este resultado, los Cougars de Kane County cerraron el torneo de manera invicta y conquistaron el primer título de su historia en el joven certamen internacional.

Lo que sigue para ambos equipos

Kane County iniciará su temporada regular a mediados de mayo, mientras que los Diablos Rojos del México continuarán con su pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol, la próxima semana, con una serie de encuentros interligas como parte de su preparación rumbo a la campaña.