Ángela Ruiz termina en segundo sitio la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo

Arquera de éxito. Angela Ruiz fue la mejor de los mexicanos en el Serial Copas del Mundo de Tiro con Arco Bajo Techo. (Foto )

México finalizó con tres de sus representantes en el Top 5 la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo 2026, evento organizado por World Archery.

La arquera Ángela Ruiz, medallista olímpica en París 2024, terminó en el segundo sitio en la Serie Mundial de Tiro al sumar mil 300 puntos, detrás de la francesa Victoria Sebastian, campeona con mil 550 unidades. Esto sucedió en The Vegas Shoot el fin de semana en Nevada, Estados Unidos

La vigente monarca del mundo, Maya Becerra, se adueñó de la cuarta posición en compuesto femenil con 815 puntos, categoría en la que se consagró la británica Ella Gibson con mil 750 unidades.

En recurvo varonil, Matías Grande, número tres del mundo, sumó 780 puntos gracias para merecer el cuarto peldaño, prueba que dominó el estadounidense Brady Ellison con mil 340 unidades.

Tras su participación en la Serie Mundial Bajo Techo, los mexicanos se apuntan al inicio del Serial de Copas del Mundo 2026, que celebrará su Aniversario 20 y tendrá su inicio y final en México: del 7 al 12 de abril en Puebla, y el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, respectivamente.