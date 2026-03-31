Conoce algunos detalles sobre el accidente de Tiger Woods

Los dolores de su cuerpo no lo dejan. Tiger Woods comparecerá ante el Tribunal a finales de abril, tras el accidente automovilístico en el que estuvo involucrado el pasado 28 de marzo de 2026. (Foto especialñ)

Surgen algunos detalles sobre el accidente que Tiger Woods tuvo el reciente sábado y que lo llevó a estar unas horas en la cárcel. Al golfista se le encontrado dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo izquierdo de su pantalón tras su accidente con vuelco en el condado de Martin, según una declaración jurada de causa probable publicada el martes por el Departamento del Sheriff del Condado de Martin.

Comparecerá ante el tribunal a finales de abril

Según el documento, Woods le dijo a un agente del sheriff que estaba mirando su teléfono en el momento del choque, y cambiando la estación de radio, que no se percató de que el vehículo que iba delante había disminuido la velocidad en el momento del accidente. El conductor del otro vehículo ayudó a Tiger a salir. Comparecerá ante el tribunal a finales de abril.

El agente, al evaluar a Woods en el lugar de los hechos, observó varios indicadores de intoxicación, entre ellos:

- Sudoración profusa a pesar de la temperatura ambiente fresca

- Ojos inyectados en sangre y vidriosos con pupilas extremadamente dilatadas

- Letargo y movimientos lentos

- Hipo persistente durante todo el encuentro

Woods negó haber consumido alcohol, pero reconoció haber tomado medicamentos recetados “más temprano esa mañana”, diciéndole al agente: “Tomo algunas pastillas”.

También reveló un historial médico que subraya la gravedad de su condición física, con siete cirugías de espalda y más de 20 operaciones de piernas, factores que influyeron en la forma en que los agentes le realizaron las pruebas de sobriedad en el lugar.

¿Para qué sirve la hidrocodona?

La hidrocodona, el opioide encontrado en su bolsillo, se suele recetar para el dolor crónico intenso.

Una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin arrojó un resultado de 0.000 en ambas muestras, descartando la presencia de alcohol. Woods se negó a someterse a una prueba de orina para determinar la presencia de sustancias químicas o controladas, lo que generó la sospecha de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

La declaración jurada también indica que los daños al remolque que Woods chocó se estimaron en aproximadamente 5,000 dólares.

Casi una década de incidentes

Los incidentes previos. En 2017, Woods fue arrestado por conducción temeraria; los análisis toxicológicos detectaron cinco drogas diferentes en su organismo. Un accidente automovilístico en 2021 no arrojó resultados para análisis de sangre ni pruebas químicas.

Woods no ha emitido ninguna declaración sobre su arresto. Al momento de redactar este informe, permanece en el torneo Masters de la próxima semana, pero aún no está claro si participará.