Infantino garantiza la presencia de Irán en el Mundial 2026: “No hay plan B, C o D”

DIRECTIVO. Infantino insistió en que el futbol no puede resolver conflictos políticos, pero sí ofrecer un espacio de encuentro global. (Madla Hartz/EFE)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la selección de Irán disputará el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y descartó de manera tajante cualquier escenario alternativo ante el actual contexto político internacional.

En una entrevista concedida a la cadena N+ Univision, Infantino sostuvo que, más allá de las tensiones geopolíticas, la postura del organismo rector del futbol mundial es clara: Irán jugará la Copa del Mundo y no existe un plan alternativo para reemplazarlo.

“Es el plan A”: postura firme de la FIFA

“Sabemos que la situación es muy complicada. Estamos trabajando para que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones, igual que todas las demás selecciones”, señaló Infantino, quien subrayó que la clasificación del equipo iraní fue lograda deportivamente.

“El futbol representa a la gente. Puede haber opiniones a favor o en contra de los gobiernos, pero Irán representa a su pueblo, es un país con tradición futbolística y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A”, afirmó el dirigente suizo.

Tensiones diplomáticas y dudas sobre la sede

Las declaraciones de Infantino se producen luego de que el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, sugiriera que la selección podría no asistir al torneo como rechazo a ataques recientes atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Además, después de que el gobierno estadounidense reconociera que no podía garantizar públicamente la seguridad del combinado iraní en su territorio, la Federación Iraní de Futbol (FFIRI) inició conversaciones informales con la FIFA para explorar la posibilidad de trasladar sus partidos a México.

No obstante, la FIFA dejó en claro que no contempla modificar las sedes ya confirmadas, subrayando que la organización trabaja con autoridades locales y protocolos de seguridad establecidos para todas las selecciones participantes.

El Mundial como espacio de unión

Infantino insistió en que el futbol no puede resolver conflictos políticos, pero sí ofrecer un espacio de encuentro global. “Vivimos en un mundo geopolíticamente muy complejo. No podemos solucionar esos problemas, pero sí podemos unir al mundo”, expresó.

“El Mundial reunirá a 48 selecciones, millones de aficionados y culturas distintas con un espíritu de paz y celebración. Nuestro trabajo es construir puentes, no muros”, remarcó.

Calendario y rivales de Irán

La selección de Irán está encuadrada en el Grupo G del Mundial 2026, cuya fase inicial se disputará, en principio, en territorio estadounidense. El equipo iraní tiene previstos sus encuentros ante: