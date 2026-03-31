Selección de Irán protesta con fotos de niñas víctimas por bombardeos de EU durante su partido contra Costa Rica

protesta antes del partido entre Irán y Costa Rica La selección de Irán mostró imágenes de niñas fallecidas y otros afectados por bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel durante la ceremonia previa a su amistoso contra Costa Rica en Turquía.

La selección del futbol de Irán aprovecho la ceremonia previa a su partido contra Costa Rica para mostrar fotografías de niñas víctimas del bombardeo de un colegio en Minad, así como imágenes de personas fallecidas, edificios históricos dañados y recintos deportivos destruidos en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Protesta por parte de los jugadores de Irán durante la entonación del Himno Nacional

El acto ocurrió durante la entonación de los himnos nacionales en una cancha alterna del Mardan Sports Complex, al sur de Turquía.

Los jugadores caminaron al frente con las imágenes en las manos y mantuvieron el gesto en silencio, mientras el público y los representantes deportivos seguían la escena desde la tribuna.

Durante la protesta, los futbolistas también mostraron imágenes vinculadas a los “mártires del barco Dena” y de bomberos y fuerzas locales afectados por ataques recientes. El acto ha sido interpretado por colectivos iraníes como un mensaje directo sobre las consecuencias del conflicto armado en la vida cotidiana y en el patrimonio del país.

Infantino entre la tribuna del partido ¿habló con el presidente de la federación iraní?

Paralelamente a la protesta en la cancha, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llegó sin anunciar su visita al encuentro amistoso.

De acuerdo con periodistas presentes, el dirigente se acomodó en una zona restringida a medios, desde donde observó el desarrollo del juego y sostuvo conversaciones con miembros de la Federación Iraní de Futbol.

Al terminar el partido no ofreció declaraciones pero se tiene conocimiento de que existen negociaciones en curso con el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, quien ha propuesto que los partidos de Irán se jueguen en México y no en Estados Unidos debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

La presión de la FIFA para que Irán participe en 2026

Infantino ha insistido en que la presencia de Irán en el Mundial 2026 no está en duda; en recientes declaraciones, aseguró que “no hay plan B, C o D: solo plan A”, reiterando que la FIFA trabaja para garantizar su participación “en las mejores condiciones posibles”, aunque reconoció que el panorama político “es muy complicado”.

No obstante, los directivos iraníes mantienen su rechazo a disputar partidos en territorio estadounidense por motivos de seguridad y postura política.

Irán insiste: no boicotean el Mundial, sí a Estados Unidos

Mehdi Taj ha reiterado que su selección no pretende renunciar al Mundial, pero sí busca evitar jugar en Estados Unidos. Ha señalado que el equipo “boicotea a Estados Unidos, no al torneo”, una postura que sigue en evaluación por parte de la FIFA.

Mientras tanto, el duelo ante Costa Rica se convirtió en un escenario donde el deporte y la geopolítica se mezclaron nuevamente, y donde los jugadores iraníes aprovecharon cada minuto para recordar a las víctimas del conflicto que aún sacude a su país.