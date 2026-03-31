¿Ya hay rival para San Francisco en CDMX? Reportes apuntan a enfrentar a los Miami Dolphins

San Francisco vs Miami El partido marcará el regreso al Estadio Banorte de la NFL luego de cuatro años de ausencia.

La temporada baja de la NFL continúa rumbo al Draft del próximo 23 de abril. La máxima liga internacional de futbol americano continúa dando noticias a cuentagotas para mantener la expectativa y ahora un nuevo rumor apunta al rival que tendrán los San Francisco 49’ers. Este enfrentamiento marcará el regreso de la NFL a México luego de años de ausencia por la remodelación del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) enfrentando a una franquicia que también es popular en México, pero que no pasa por un buen momento.

Miami Dolphins es el favorito para enfrentar a San Francisco en el Estadio Banorte

De acuerdo con Jennifer Lee Chan, insider de los San Francisco 49’ers para NBC, informó este martes 31 de marzo que los Miami Dolphins serían los rivales de los ‘Niners’ en la Ciudad de México. Además, también señaló que la fecha del encuentro sería el domingo 22 de noviembre y no en diciembre como se había planteado inicialmente.

Esta sería la segunda vez que Miami visitaría nuestro país, aunque la primera vez para un partido oficial. En 1997, los ‘Fins’ estuvieron en un partido de pretemporada en contra de los Denver Broncos, mismo que ganaron con un marcador de 38-19.

A pesar de que Miami es un equipo altamente reconocido y con una base de aficionados sólida en nuestro México, el equipo se encuentra en una de las reconstrucciones más drásticas que cualquier equipo haya enfrentado en años recientes. El equipo despidió al entrenador en jefe, Mike McDaniel y ha realizado una limpia importante del plantel a través de cortes y trades.

Jugadores como Tua Tagovailoa, Tyrek Hill, Jaylen Waddle, Bradley Chubb, MinkahFitzpatrick, entre otros. Esto le ha representado al equipo múltiples golpes en el tope salarial para la temporada 2026, situación que podría costarle un par de años recuperar.