Necaxa y Mazatlán se enfrentan este viernes en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo clave tras la pausa por la Fecha FIFA.

Necaxa vs Mazatlán: horario, cómo y dónde ver el partido de la jornada 13 de la Liga MX hoy (Cuartoscuro)

El encuentro se disputará en el Estadio Victoria, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final del torneo.

Los Rayos llegan con la presión de mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla, mientras que Mazatlán ha mostrado una mejoría en su rendimiento reciente. El partido se perfila como uno de los más parejos de la jornada.

Necaxa vs Mazatlán: horario del partido de hoy de la Liga MX

La jornada 13 de la Liga MX continúa con partidos clave que definirán el rumbo de varios equipos en la lucha por la liguilla.

El encuentro entre Necaxa y Mazatlán se jugará este viernes 3 de abril a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria.

Transmisión Necaxa vs Mazatlán: dónde y cómo ver en vivo hoy

La transmisión en vivo estará disponible a través de Azteca 7 en televisión abierta, así como en Claro Sports mediante YouTube y en la plataforma de streaming VIX Premium.

Este duelo marca la reanudación del torneo tras la Fecha FIFA, por lo que ambos equipos buscarán retomar ritmo competitivo.

Necaxa se encuentra en la pelea por los puestos de clasificación, por lo que necesita sumar puntos en casa para mantenerse con aspiraciones en el Clausura 2026.

Por su parte, Mazatlán ha logrado levantar su nivel bajo la dirección de Marco Bueno y encara este compromiso con la intención de cerrar de buena forma el torneo.

El contexto hace que el partido tenga implicaciones importantes para ambos clubes en la tabla general.

Necaxa y Mazatlán: antecedentes para el partido de hoy

El historial reciente favorece ligeramente a Necaxa, que ha ganado dos de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos.

En ese mismo lapso, se registran dos empates y una victoria para Mazatlán, lo que refleja la paridad que existe entre ambos conjuntos.

Con estos antecedentes, el duelo en el Estadio Victoria promete ser cerrado y con pocas diferencias en el marcador.