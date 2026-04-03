Puebla vs FC Juárez EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de Liga MX

Partido Puebla vs FC Juárez EN VIVO Foto: La Crónica

La Liga MX regresa tras la pausa por la Fecha FIFA con un partido que puede mover de forma importante la pelea por el Play-In. Puebla recibe a FC Juárez en el duelo que abre la Jornada 13 del Clausura 2026, con dos equipos urgidos de sumar en la recta final del campeonato.

Mientras La Franja necesita reaccionar para salir de la parte baja de la tabla, los Bravos llegan con mejor inercia y la oportunidad de meterse entre los primeros ocho lugares. El choque promete intensidad por el momento que viven ambos clubes y por la presión que empieza a sentirse a falta de pocas fechas para el cierre del torneo.

Puebla vs FC Juárez: horario del partido de hoy de la Liga MX

El encuentro se disputará este viernes 3 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, una plaza donde Puebla suele elevar su nivel cuando la necesidad aprieta.

¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de Puebla vs FC Juárez de la Liga MX?

La transmisión está confirmada por Azteca 7, mientras que en streaming podrá seguirse por FOX One, además del minuto a minuto en portales deportivos y Tubi.

Cómo llegan Puebla y Juárez desde su último partido

Puebla

El conjunto poblano arriba con presión luego de perder 2-1 ante Santos Laguna, resultado que frenó cualquier intento de repunte y lo dejó estancado con 12 puntos en la posición 14.

La Franja ha mostrado altibajos marcados en sus últimos compromisos: apenas suma un empate y dos derrotas en sus tres juegos más recientes, por lo que la localía aparece como factor obligatorio si quiere mantenerse con vida en la pelea.

Su principal problema ha sido la irregularidad defensiva en cierres de partido, algo que le costó caro en Torreón.

Juárez

La realidad de Bravos es distinta. El equipo fronterizo viene de una victoria de peso al imponerse 2-1 a Tigres, resultado que lo impulsó hasta el décimo lugar con 14 unidades, muy cerca de puestos más cómodos de clasificación.

El equipo ha encontrado mayor equilibrio en medio campo y mejores transiciones ofensivas, algo que puede ser clave ante un Puebla que suele dejar espacios.

Posibles alineaciones Puebla vs Juárez

Puebla

Jiménez; Ferrareis, Gularte, De Buen, Rojas; Álvarez, Castillo, Tabó; Rodríguez, Cavallini, Durán.

FC Juárez

Rodríguez; Mosquera, Pérez, García, Campillo; Pellerano, González, Dieter; Avilés, Leite, Bonilla.