Álvaro Ortiz busca de su primer Top 10 de la temporada en el KFT

Gira de ascenso. Álvaro Ortiz esta jugando a buen nivel en el torneo Lecom Suncoast Classic del Korn Ferry Tour. (Foto especia)

El mexicano Álvaro Ortiz está jugando su mejor torneo en la actual temporada del Korn Ferry Tour, el tapatío comparte el sitio 13 de la competencia después de tres rondas en el Lecom Suncoast Classic que se juega en Florida.

Ortiz de 30 años, y único mexicano con tarjeta en la gira de ascenso al PGA Tour, lleva rondas de 65, 71 y 66 para un acumulado de 202 golpes (-11), que lo ponen a cinco de distancia de un par de líderes, el francés Jeremy Gandon y el estadounidense Ian Gillian, quienes suman -16 golpes de cara a la ronda final del domingo.

El tercer sitio de la competencia lo comparten el argentino Augusto Núñez y el estadounidense Jay Card III, ambos con -15 golpes en el total.

Álvaro Ortiz se apuntó seis birdies por un bogey en la ronda del sábado en el Lakewood National Golf Club.

Este es el octavo torneo que juega Ortiz en la actual temporada en la que ha librado cinco cortes y su mejor resultado ha sido un T33 en The Bahamas Golf Classic a principio de la temporada.