Mexicanas ganan 8 medallas en el Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas Sub-17

Buena cosechas de medallas. Las gladiadoras mexicanas dominaron el Panamericano de Luchas Asociadas en Panamá. (Conade)

La selección mexicana femenil de luchas asociadas dio un golpe de autoridad a nivel continental, gracias a la obtención de ocho medallas, dos oros, dos platas y cuatro bronces, en el Campeonato Panamericano Sub-17 de la especialidad, realizado en Panamá.

Karen Ríos (43 kg) y Aleyvi Celis (46 kg) se erigieron como las nacionales más destacadas, luego de consagrarse monarcas panamericanas en sus respectivas categorías.

Valentina Gómez (61 kg) y María Paz (69 kg) estuvieron cerca de replicar lo hecho por sus compatriotas, y, tras disputar electrizantes combates, se llevaron el metal de plata.

Rubí Aguilar (40 kg), Valentina Padrón (57 kg), Sylvia Espinosa (65 kg) y Deborah García (73 kg) completaron los podios mexicanos con sus preseas de bronce.

Estas ocho medallas se suman a las cuatro que ganaron los especialistas en estilo libre, y este sábado finalizará la actuación nacional con los gladiadores de grecorromano, quienes tratarán de cerrar la justa con broche de oro para nuestro país.