Diablos cierra pretemporada en casa con derrota

INTENSO. Con un bateo oportuno y ligando hits, Pericos tuvo tres entradas productivas y un pitcheo que apagó la prestigiada ofensiva de los Diablos. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Pericos de Puebla exhibió al bullpen de Diablos Rojos del México y con rallies de cinco carreras en la sexta y en la novena entrada aplastaron 12-3 a los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), quienes cerraron su pretemporada en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Con un bateo oportuno y ligando hits, Pericos tuvo tres entradas productivas y un pitcheo que apagó la prestigiada ofensiva de los Diablos, que terminaron su pretemporada en casa con marca de 2-3.

Se abre la pizarra

Luego de un interesante y peleado duelo en la lomita, la carrera de la quiniela llegó hasta el cierre de la quinta, cuando Julián Ornelas recibió al relevista Liarvis Brito con sencillo por el central y el patrullero Herlis Rodríguez tuvo una pifia que permitió que el número 31 de Diablos llegara hasta la segunda base.

Luis Áviles bateó un hit al central que trajo a Marmolejos a la registradora para la carrera de la quiniela.

Ataque poblano

Luego de cinco buenas entradas para el abridor Justin Courtney, Juan Pablo López se subió a la lomita para enfrentar a Miguel Guzmán, quien conectó sencillo al izquierdo. Fue entonces cuando comenzó el calvario para los locales.

Siguieron hits consecutivos de Herlis Rodríguez (toque), Estamy Ureña, Christian Adames y Moisés Gómez, y bases por bolas al hilo para David Rodríguez y Juan Kirk, para un rally de cinco que llevó a Pericos al frente del encuentro.

Por los plumíferos entraron dos más en la séptima, enfrentándose a Jorge Monroy, con el propio Ureña y Eduardo Torrealba, quienes anotaron con doblete de Kirk, para el 1-7.

En el cierre de la fatídica, Diablos Rojos tuvo un tímido, pero productivo regreso. José Marmolejos conectó hit por el izquierdo y llegó a tercera con sencillo de Francisco Mejía, quien se presentó por el lado de los derechos. José fue impulsado por hit de Luis Aviles, mientras que Mejía llegó a casa con el doblete de Carlos Sepúlveda, para el 3-7.

Con broche de oro

Puebla cerró su actuación en el Harp Helú con un nuevo rally, en la novena, hilando hits ante los envíos de Edgar Navarro, para timbrar en cinco ocasiones más, en los spikes de Estamy Ureña, Eduardo Torrealba, River Town, Phillip Ervin y Juan Kirk, para el 12-3 definitivo.

Esta pretemporada de Diablos Rojos ha mostrado un bullpen que requiere más trabajo y ajustes previo a la Serie Inaugural, programada para el 16 de abril en el Harp Helú, ante Piratas de Campeche. Mientras tanto, quedan compromisos de pretemporada en León, en la llamada Copa 450.