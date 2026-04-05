María José Marín hace historia y conquista el Augusta National Women’s Amateur

2026 Augusta National Women's Amateur golf tournament - Round 3 María José Marín construye su propia historia. (ERIK S. LESSER/EFE)

La colombiana María José Marín firmó este sábado una victoria histórica al proclamarse campeona del Augusta National Women’s Amateur, tras entregar una tarjeta de 68 golpes en la ronda final disputada en el Augusta National Golf Club, escenario del Masters masculino que se jugará la próxima semana.

Marín cerró el torneo con un total de 202 golpes en las tres rondas y un acumulado de 14 bajo par, registro que no sólo le dio el título, sino que además estableció la mejor marca ganadora en la historia del certamen, creado en 2019.

PRIMERA SUDAMERICANA CAMPEONA Y NUEVO RÉCORD

La actuación de María José Marín marcó un antes y un después en el torneo, ya que se convirtió en la primera jugadora de Sudamérica en conquistar el Augusta National Women’s Amateur.

Su puntuación final superó el récord previo de la española Carla Bernat, campeona en 2025 con 12 bajo par, consolidando a la colombiana como una de las grandes protagonistas del golf amateur mundial.

DEFINICIÓN CERRADA EN LA RONDA FINAL

La colombiana llegó a la ronda definitiva en segunda posición, tras firmar 65 golpes en la primera jornada y 69 en la segunda, para un total de 134 impactos, empatada con la sueca Meja Örtengren y a sólo un golpe de la estadounidense Asterisk Talley, líder provisional con 133.

En un escenario cargado de simbolismo, Marín mostró temple y madurez para completar una ronda final muy sólida, sin dejarse intimidar por la historia del campo más emblemático del golf mundial.

REGULARIDAD Y TEMPLE BAJO PRESIÓN

Durante los últimos 18 hoyos, María José Marín firmó seis birdies y apenas dos bogeys, balance que resultó decisivo para despegarse en el liderato.

Clave fue el grave error de Talley en el hoyo 12, cuando ambas estaban empatadas en la cima: la estadounidense firmó un cuádruple bogey, al enviar la bola al agua en dos ocasiones en un par 3 que suele definir torneos en Augusta.

CAÍDA DE TALLEY Y CIERRE SÓLIDO DE MARÍN

Tras ese hoyo, Asterisk Talley no logró recomponerse y acumuló fallos en la segunda mitad del recorrido, mientras que Marín mantuvo la calma y administró su ventaja con inteligencia.

La colombiana resistió el empuje tanto de Meja Örtengren como de la española Andrea Revuelta, sin perder la concentración y confirmando una victoria construida desde la constancia.

UN TORNEO DE ÉLITE MUNDIAL

El Augusta National Women’s Amateur reunió a 72 de las mejores jugadoras amateurs del mundo, incluidas 48 de las 50 primeras del ránking mundial amateur, reafirmando el nivel de exigencia de la competencia.

Las dos primeras rondas, disputadas el jueves y viernes, se celebraron en el Champions Retreat Golf Club, donde se definió el corte.

EL PRIVILEGIO DE JUGAR AUGUSTA NATIONAL

Las 30 mejores golfistas y empates tras los primeros 36 hoyos avanzaron a la ronda final, celebrada este sábado en el Augusta National, uno de los campos más exclusivos del planeta.

Como parte de la experiencia, ese grupo selecto también tuvo acceso a una ronda de prácticas en Augusta el día previo, un privilegio reservado a muy pocos jugadores en el mundo.