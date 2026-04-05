México se consagra en el Panamericano de Ráquetbol 2026

CAMPEONES PANAMERICANOS. México se coronó por equipos en el Panamericano de Raquetbol 2026.

México reafirmó su hegemonía en el continente al coronarse en el Campeonato Panamericano de Ráquetbol 2026, celebrado en la Ciudad de Guatemala. En la última jornada de competencias, la selección nacional sumó dos medallas de oro y una de plata, consolidándose en la cima del podio general.

El conjunto mexicano cerró su participación como campeón en equipo combinado, llevándose la corona absoluta del torneo. Asimismo, en la categoría de equipo varonil, la terna integrada por Rodrigo Montoya, Javier Mar y Eduardo Portillo conquistó la presea dorada tras imponerse a Bolivia en la gran final.

ÉXITOS EN LAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL

Por otro lado, el equipo femenil, conformado por Alexandra Herrera, Jessica Parrilla y Montserrat Mejía, sumó una medalla de plata a la cuenta nacional. Las mexicanas se adjudicaron el subcampeonato tras caer en un reñido encuentro ante el representativo de Argentina.

Estos metales se sumaron a los logros obtenidos previamente en la modalidad individual. Eduardo Portillo se colgó la plata en la rama varonil, mientras que Montserrat Mejía y Alexandra Herrera alcanzaron el doble bronce. En dicha categoría, la argentina María José Vargas se llevó el primer puesto.

LIDERAZGO CONSOLIDADO EN DOBLES Y MIXTOS

En la modalidad de dobles, la dupla de Rodrigo Montoya y Javier Mar ratificó su nivel al levantar el título panamericano. En la rama femenina, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera finalizaron con la medalla de plata, mientras que Jessica Parrilla y Andree Parrilla obtuvieron el bronce en los dobles mixtos.

Con estos resultados, el ráquetbol mexicano refrenda su liderazgo en América. Tras el éxito en territorio guatemalteco, los atletas nacionales continuarán su preparación para el siguiente gran desafío: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en tres meses. (Con información de Conade)