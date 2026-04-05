Real Zaragoza vs Mirandés: horario, alineaciones, cómo y dónde ver EN VIVO

Partido Real Zaragoza vs Mirandés Especial

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion ofrece este domingo uno de los partidos más cargados de dramatismo en la pelea por no descender. Real Zaragoza y Mirandés se enfrentan en el Ibercaja Estadio en un duelo directo que puede cambiar por completo la parte baja de la tabla.

El equipo aragonés llega con la oportunidad de colocarse a solo un punto de la permanencia si consigue la victoria, mientras que el conjunto jabato afronta una de sus últimas oportunidades para seguir con vida en la categoría. En un cierre de temporada donde cada punto pesa como oro, el choque se perfila como una auténtica final.

Real Zaragoza vs Mirandés: horario del partido de hoy

El partido está pactado para jugarse este domingo 5 de abril en el Ibercaja Estadio en punto de las 13:00 horas, tiempo de México.

Real Zaragoza vs Mirandés: ¿cómo y dónde ver en vivo el partido de la LaLiga Hypermotion

La transmisión en vivo la podrás seguir a través de DAZN, LaLigaTV Hypermotion y Amazon Prime.

Cómo llegan Real Zaragoza y Mirandés desde su último partido

Zaragoza llega en alza tras rescatar un punto valioso

El Real Zaragoza arriba con mejores sensaciones después de empatar 1-1 ante Leganés, un resultado que reforzó la confianza del grupo tras una actuación competitiva lejos de casa. Antes de eso, había vencido 2-0 a Racing, lo que le permitió volver a creer en la permanencia.

La mejora en el rendimiento bajo el mando de David Navarro ha sido evidente: más orden defensivo, mejor ocupación del mediocampo y mayor agresividad en transiciones.

Mirandés juega su última bala

El Mirandés llega todavía más presionado. Con 29 puntos y en penúltima posición, necesita sumar sí o sí para no quedar prácticamente sentenciado en la lucha por la salvación. La distancia con el Cádiz marca la urgencia del escenario y convierte esta visita en una final absoluta.

Posibles alineaciones Real Zaragoza vs Mirandés

Real Zaragoza

Andrada; Aguirregabiria, Larios, Insúa, El Yamiq; Keidi, Saidu; Rober González, Dani Gómez, Hugo Pinilla; Kenan Kodro.El gran foco está en el regreso de Kenan Kodro al once, una noticia clave para la ofensiva local.

Mirandés

Juanpa; Tamarit, Fernando, Bauzà, Juan Gutiérrez; Jorge Cabello, Thiago Helguera; Javi Hernández, Carlos Fernández, Salim El Jebari; Unax del Cura.