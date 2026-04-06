¿Cómo le fue a Santi Giménez en el Napoli vs Milan?: así fue la participación del delantero mexicano Foto: AC Milan

El mexicano Santiago Giménez volvió a tener actividad con el AC Milan en el duelo frente al Napoli, correspondiente a la Serie A, en un partido cerrado que terminó con derrota por la mínima diferencia para el conjunto rossonero.

El exdelantero del Feyenoord ingresó desde el banquillo en la segunda mitad, disputando alrededor de media hora, en la que intentó generar peligro en el área rival pese a las pocas oportunidades que tuvo su equipo durante el encuentro.

¿Cómo le fue a Santi Giménez?

La jugada más destacada de Giménez llegó en los minutos finales, cuando conectó un remate de cabeza dentro del área tras un centro preciso. El mexicano logró imponerse a la marca, pero su disparo se fue por encima del arco, dejando escapar la opción más clara del Milan para igualar el marcador.

En general, el atacante tuvo una participación discreta, con pocos contactos con el balón, aunque mostró movilidad y presencia en el área, cualidades que lo mantienen como una opción interesante en el esquema ofensivo.

El único gol del partido fue suficiente para que el conjunto napolitano se quedara con los tres puntos en casa, en un duelo importante en la lucha por los puestos altos de la tabla.

Sigue tomando ritmo

Para Santiago Giménez, estos minutos son importantes en su proceso de adaptación y recuperación de ritmo competitivo, buscando consolidarse poco a poco dentro del equipo italiano.

Aunque no logró marcar, el mexicano dejó señales positivas en su breve participación, quedándose cerca de convertirse en el héroe del partido en el tramo final.