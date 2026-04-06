Detienen al luchador Alberto del Río: ¿De qué acusan a El Patrón? (NX - Noticias - Fiscalía General de San Luis Potosí)

Detienen al exluchador profesional Alberto del Río en su residencia ubicada en la capital de San Luis Potosí, México.

Alberto “N”, o “El Patrón”, como también es conocido este deportista de la lucha libre estadounidense, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por lo que se determinará su situación legal tras su detención este lunes 6 de abril del 2026.

¿De qué acusan a Alberto del Río?

De acuerdo con informes de medios locales, la detención de “El Patrón” se suscitó tras un episodio de violencia doméstica en el que este fue partícipe; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera formal la razón de su detención, por lo que se espera la información oficial de la Fiscalía General del estado.

Sin embargo, según información extraoficial, la detención del exluchador profesional se dio tras la denuncia de la pareja de Alberto “N”, quien presuntamente fue agredida tanto física como verbalmente, mostrando evidencia de agresiones en rostro y brazos; motivo por el que elementos de la Guardia Civil del estado potosino realizaron la detención en el domicilio de “El Patrón”.

Alberto del Río había sido acusado ya anteriormente por secuestro y agresión sexual en EUA

El exluchador de la WWE ya cuenta con un historial abierto. En 2020, fue señalado por la Fiscalía del condado de Bexar, en Texas, Estados Unidos, por atar a su exnovia con vendas de boxeo y agredirla sexualmente durante varias horas.

Las acusaciones contra Alberto “N” fueron extendidas por un gran jurado de Texas y señalaban a “El Patrón” por los cargos de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual, donde la víctima fue su exnovia, la luchadora Paige.

Sin embargo, en 2021 Alberto “N” quedó libre de las acusaciones de secuestro y abuso sexual, que alcanzaban una pena de entre cinco y noventa años de prisión.

Al respecto de la liberación de los cargos de ese entonces, Alberto “N” se pronunció en 2021: “Fueron acusaciones completamente falsas y sin fundamentos y hoy me siento agradecido con las leyes de Estados Unidos de Norteamérica, especialmente con el estado de Texas, quienes investigaron absolutamente todo esto”, indicó el exluchador profesional.