Mundial FIFA 2026: revelan la identidad gráfica que tendrán las transmisiones de la Copa del Mundo

Identidad gráfica | Mundial 2026 Las transmisiones de la Copa del Mundo vendrán acompañadas de plecas, gráficos y animaciones coloridas.

La cuenta regresiva continúa su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos a menos de 70 días dela inauguración del torneo más grande de selecciones y se siguen revelando detalles, como la identidad gráfica que tendrán los partidos a través de las transmisiones oficiales, que ha sido filtrada por múltiples medios especializados.

Así se verán las transmisiones del Mundial FIFA 2026

En semanas recientes, se ha dado a conocer cómo estarán luciendo los partidos de la Copa del Mundo, un detalle que, aunque no tiene ningún impacto deportivo, suele ser parte de la experiencia global de la afición. Lo primero que se dio a conocer fue el video introductorio junto con la canción oficial que habrá previo al inicio de los partidos, donde se muestra a los tres países sedes junto con algunos de sus estadios y de los principales elementos culturales.

Ahora, este lunes 6 de abril se filtró la identidad gráfica, donde se muestra los marcadores oficiales así como el aspecto de las plecas de transmisión, las estadísticas que se verán y las animaciones de gol que se mostrarán en todas las transmisiones oficiales de los 104 partidos que se disputarán.

En la identidad gráfica para este 2026, destacan su uso múltiples de colores brillantes y contrastantes, así como las banderas completas de los países, a diferencia de Qatar 2022, donde el guinda de la bandera del país anfitrión predominaba completamente. También, aparece el logo oficial del torneo con el número 26 en posición vertical y el trofeo de la Copa del Mundo en el centro. Los minutos de juego se posicionan en el lado derecho, del equipos marcado como visitante.