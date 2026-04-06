WWE Raw 6 de abril: horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo las luchas de hoy

El episodio de este lunes 6 de abril en WWE Raw prepara el cuadrilátero rumbo a WrestleMania, donde se posicionarán figuras clave como CM Punk.
Aquí te compartiremos todos los detalles del capítulo de hoy en la marca roja, donde se han confirmado combates llenos de adrenalina.
WWE Raw 6 de abril: horarios del capítulo de hoy
El horario para el capítulo de WWE Raw en México será estelar, motivo por el cual es un escenario esperado para los fanáticos de la lucha libre estadounidense en el país.
El capítulo de este lunes 6 de abril de 2026 será transmitido a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).
Cartelera completa WWE Raw lunes 6 de abril:
- Seth Rollins abrirá el show tras el ataque que recibió por parte de Gunther.
- CM Punk vs Roman Reigns.
- Oba Femi vs Brock Lesnar.
- JD McDonagh vs Finn Bálor.
- Rhea Ripley y Iyo Sky tendrán un combate en parejas frente a Michin y B-Fab.
- LA Knight vs Austin Theory, acompañado de “The Vision”.
Dónde y cómo ver el capítulo de WWE Raw de hoy
La transmisión en vivo del capítulo de WWE Raw de este lunes 6 de abril será transmitida completamente en vivo a través de Netflix.
La plataforma de streaming transmitirá este episodio estelar, que forma parte del preámbulo de WrestleMania 42, uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del WWE Universe.