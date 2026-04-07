Alejandro Madariaga recibe una exención para jugar el Tulum Championship

Oportunidad en puerta. Alejandro Madariaga jugará por primera vez un torneo del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

La próxima parada del Korn Ferry Tour será en territorio mexicano con el Tulum Championship a celebrarse del 16 al 19 de abril en el Tulum Country Club del PGA Riviera Maya, el torneo confirmó la presencia de dos mexicanos, Alejandro Madariaga y Álvaro Ortiz.

Madariaga participará con una exención, mientras Ortiz es el único mexicano con estatus completo para la temporada 2026 en la gira de ascenso al PGA Tour.

“Acoger por segundo año consecutivo la única parada del Korn Ferry Tour en México en PGA Riviera Maya, forma parte de nuestra apuesta por atraer los principales torneos de golf al país. Un logro que solo es posible gracias a una experiencia para el jugador concebida desde la excelencia y gracias a un campo que, por su diseño y calidad, se ha consolidado como un referente en la región y a nivel internacional”, señaló Gonzalo Pan de Soraluce, director Global de Estrategia de Golf de la división de Real Estate & Golf de Piñero.

Ortiz llega a Tulum con ocho torneos disputados en la temporada, siendo su mejor resultado un T26 en el Lecom Suncoast Classic el reciente domingo.

Para Madariaga de 25 años y formado en universidades de Estados Unidos, Madariaga, el Tulum Championship representa la oportunidad de demostrar su nivel ante la afición mexicana en uno de los torneos profesionales más importantes que se disputan en el país.

“Contar con la participación de Alejandro Madariaga en el Tulum Championship es parte de nuestro impulso y apoyo al talento nacional, creando oportunidades para construir un futuro para el golf local. Eso es precisamente lo valioso de tener torneos de esta calidad en México, acercan el golf profesional al país, abren oportunidades reales para los jugadores mexicanos e inspiran a la próxima generación de talentos que algún día podrían seguir sus pasos”, destacó Andrés Brictson, director de Golf de PGA Riviera Maya.

Con el Tulum Championship, PGA Riviera Maya refrenda su posición como el mejor campo de golf de México, reconocido como tal por los World Golf Awards en 2024 y 2025, con un diseño de Robert Trent Jones II, pionero del diseño sostenible y promotor de la Green Proclamation, el cual se integra de manear natural a la selva, el manglar y los cenotes de la Riviera Maya.