Concacaf Champions Cup: partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de ida

La Copa de Campeones de la Concacaf se reanuda con cuatro equipos de Liga MX y cuatro de la MLS en busca de su lugar en el Mundial de Clubes. Cruz Azul (actual campeón del certamen), Toluca (actual bicampeón de Liga MX), América (máximo campeón del torneo) y Tigres buscan poner en alto al futbol mexicano y asegurar un nuevo cupo para el balompié nacional en la próxima edición de la Copa Intercontinental y del Mundial de Clubes.

Partidos, fechas y horarios de la Concacaf Champions Cup | Cuartos de fina de ida

Concacaf Champions Cup | Cuartos de final Así se disputarán los partidos de ida en los Cuartos de final del torneo internacional de clubes del centro y norte del continente americano.

Nashville SC vs América | martes 7 de abril (18:00 horas)

Luego de eliminar al Inter de Miami de Lionel Messi, los ‘Coyotes’ se preparan para buscar otra sorpresa. Los campeones de la US Open Cup de 2025 fueron finalistas de este torneo hace un par de temporadas cuando cayeron en la final ante Pachuca. Ahora, buscan dejar fuera a un equipo del futbol mexicano para reafirmar su poderío. En frente, las ‘Águilas’ tendrán lo que podría ser la última oportunidad de André Jardine para ganar este torneo. El entrenador brasileño sabe que han tenido su peor semestre en liga y ahora más que nunca es necesario que se hagan fuertes en el torneo internacional.

Los Ángeles FC vs Cruz Azul | martes 7 de abril (20:00 horas)

Para continuar las emociones, los de negro y dorado estarán en casa para recibir a sus rivales de Liga MX. El cuadro angelino viene de conseguir una remontada en contra del Alajuelense de Costa Rica, eliminando al último equipo centroamericano de este torneo. Por su parte, Cruz Azul marcha con un paso invicto en este torneo y como segundo lugar del Clausura 2026. Los ‘Cementeros’ se han confirmado como uno de los clubes a vencer y siguen soñando con un doblete de títulos este semestre de la mano de Nicolás Larcamón.

Tigres vs Seattle Sounders | miércoles 8 de abril (19:00 horas)

En el segundo día de actividades, los Tigres estarán en casa para recibir al último campeón estadounidense de este torneo. El cuadro regiomontano logró una remontada épica en casa para dejar fuera a Cincinnati FC. Ahora, necesitan aprovechar de nueva cuenta su fortaleza en ’El Volcán’ y tomar ventaja en la eliminatoria. Su rival será Sattle, quien viene de eliminar a los actuales subcampeones (Vancouver Whitecaps) por goleada. Además, en la MLS también se mantienen con paso fuerte luego de cuatro victorias, un empate y solo una derrota.

Toluca vs Los Ángeles Galaxy | miércoles 8 de abril (21:00 horas)

Por último, los actuales bicampeones de la Liga MX estarán en casa para ir en busca de las semifinales. Los dirigidos por Antonio Mohamed van en busca del título que les hace falta desde la llegada de ‘El Turco’ mientras siguen compitiendo por el campeonato del Clausura 2026. Su rival será el LA Galaxy, máximo campeón de la MLS. Además, el equipo angelino cuenta con Gabriel Pec, quien es el máximo goleador de esta temporada con cinco anotaciones en su cuenta personal y que estará enfrentando a la altura de la ciudad de Toluca en la cancha del Nemesio Diez.