Isaac del Toro aún lejos del líder en la Itzulia Basque Country 2026

Itzulia Basque Country 2026. Isaac del Toro atacó en la segunda etapa, pero le faltó contundencia. (@UAE-TeamEmirates)

El mexicano Isaac del Toro se encuentra a 2’44” del líder Paul Seixas en la clasificación general de la Itzulia Basque Country 2026, luego de correrse la Etapa 2, misma que dominó el francés de 19 años, quien atacó a 6 km de la cima y dejó atrás a todos los favoritos.

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) cruzó la meta en 4:11’48” con final en alto en la Cueva de Mendukilo (Astiz), con una diferencia de +1.43 sobre Isaac del Toro que entró undécimo. El ensenadense atacó a 1.3 kilómetros del final del puerto, sin éxito.

“La diferencia es buena, pero no se ha terminado la carrera. Habrá que cuidarme de mucha gente”, dijo el francés que es más líder que nunca y quien sacó 1′25″ al primer grupo perseguidor, liderado por Skjelmose (Lidl-Trek).

Mattias Skjelmose fue segundo y Primoz Roglic tercero; Juan Ayuso cedió terreno y ahora es decimosexto a 3’55” del líder Seixas.

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) también fue noticia tras una caída en el último descenso, se fue al suelo a poco más de 10 kilómetros de la conclusión de la etapa, cuando marchaba en uno de los grupos perseguidores del ganador camino de Lekunberri.

Las lesiones del alavés se desconocen, pero consiguió llegar a línea de meta.

La etapa 3 se corre este miércoles en Basauri y constará de 152,8 km.

Clasificación general de la Itzulia Basque 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo

1 Paul Seixas (FRA) 4:28:47

2 Primož Roglič (SLO) + 00:01:59

3 Florian Lipowitz (GER) + 00:02:08

4 Skjelmose Jensen (DEN) +00:02:14

5 Ben Tulett Tulett, Ben (GBR) +00:02:27

6 Alex Baudin (FRA) +00:02:31

7 Ion Izaguirre (ESP) +00:02:36

8 Isaac Del Toro (MEX) +00:02:44

9 Harold Alfonso Tejada (COL) +00:02:48

10 Cian Uijtdebroeks (BEL) +00:03:01