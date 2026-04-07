LAFC vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

LAFC vs Cruz Azul La Maquina disputa en el BMO Stadium de Los Ángeles la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 (Crónica digital)

LAFC y Cruz Azul juegan hoy en el en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ve en vivo.

Previa y pronóstico LAFC y Cruz Azul | Partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

El enfrentamiento entre LAFC y Cruz Azul tiene antecedentes que inclinan ligeramente la balanza hacia el conjunto angelino en la Concacaf Champions Cup 2026. En 2020, el club estadounidense se impuso 2-1 en un duelo directo que definió su avance.

LAFC llega en un momento de gran forma tras golear 6-0 a Orlando City y mantenerse como líder de la Conferencia Oeste de la MLS; en cuatro participaciones en Cuartos de Final de la Concachampions, solo ha avanzado en dos ocasiones.

Su rendimiento ofensivo, encabezado por Son Heung-Min y Denis Bouanga, lo colocan como un rival peligroso en casa.

Del otro lado, los dirigidos por Nicolás Larcamón presentan un perfil estadístico más robusto en términos históricos. Esta es su undécima aparición en Cuartos de Final, con ocho clasificaciones a la siguiente ronda, lo que representa una efectividad superior al 70 por ciento. El pronóstico es de un empate.

En la Liga MX, la Máquina perdió un invicto de 15 partidos.

¿A qué hora juegan LAFC y Cruz Azul hoy?

El partido de ida entre LAFC y Cruz Azul se disputa este martes 7 de abril de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles, California e inicia en punto e la 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido LAFC y Cruz Azul?

Los aficionados podrán seguir este encuentro de la Concachampions 2026 a través de FOX One y FOX+. El partido de hoy no va por TV abierta.

Alineaciones probables LAFC y Cruz Azul

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Marco Delgado, Nathan Ordaz; Tyler Boyd, Son Heung-Min, Denis Bouanga.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Amaury García, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Carlos Rodríguez, Christian Ebere, Jorge Rodarte; Luka Romero, José Paradela, Nicolás Ibáñez.