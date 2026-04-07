Resultados cuartos de final de la Concachampions: ¿Cómo quedaron los partidos de América y Cruz Azul? (América - Concachampions- Cruz Azul )

La Copa de Campeones Concacaf 2026 está en su fase de cuartos de final, y dos equipos mexicanos intentan colarse a la siguiente fase, aunque el panorama parece distinto para cada uno.

En los partidos de ida de los Cuartos de Final de este martes 7 de abril, el Club América visitó al Nashville SC en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Mientras que La Máquina Cementera se enfrentó a LAFC en el BMO Stadium, en una contienda nocturna.

Te compartimos cuáles fueron los resultados de los Cuartos de Final de ida de la Concacaf Champions Cup en los partidos de hoy y cuándo serán las fechas para el partido de vuelta tanto para América como para Cruz Azul.

Resultados de América y Cruz Azul en los cuartos de final de ida en la Concachampions:

Este martes 7 de abril se llevaron a cabo los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 para América y Cruz Azul, cada uno con su respectivo contrincante. Así le fue a cada uno en su partido de ida, duelo que los pone en una posición distinta en el panorama del partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

Nashville vs Club América empatan sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions

En un partido sumamente cerrado, Las Águilas se llevan el empate en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Aunque temprano, el Nashville estuvo a punto de ponerse adelante en el marcador con un intento de Hany Mukhtar, quien tuvo una oportunidad para el equipo estadounidense al minuto 7’; la actuación de Rodolfo Cota resultó implacable para evitar que se llevaran la ventaja al global los de Tennessee.

Hasta el momento, Club América ha mantenido su arco en cero en cada uno de sus últimos cuatro partidos como visitante ante equipos de la MLS en la Concacaf Champions Cup. Será en la cita en el Estadio BBVA cuando se defina si pasa o no a las semifinales del torneo.

Resultado cuartos de final de ida en la Concachampions: Los Angeles FC vs Cruz Azul

La Máquina Cementera llega con una desventaja clara de cara al partido de vuelta de los cuartos de final, tras perder 3-0 ante Los Angeles FC en los cuartos de final de ida de la Concachampions este martes 7 de abril.

Con anotación de Heung-Min Son al minuto 29, el marcador se abrió a favor del club angelino en el BMO Stadium. Fue con dos tantos de David Martínez al 38’ y al 57’ del segundo tiempo que la derrota para La Máquina se solidificó.

El partido, cargado de tensión, tuvo como resultado una derrota para el equipo de La Noria e incluso, en el minuto 80, se armaron los jaloneos en la cancha y Sergi Palencia se llevó una tarjeta amarilla.

Pese a que el Club Cruz Azul dominó el partido hasta el minuto 73 de la segunda mitad, no le alcanzó para definir un mejor panorama, y será el partido de vuelta de los cuartos de final en el que se termine de consolidar si el conjunto celeste avanza o no en la Concachampions.

¿Cuándo son los partidos de vuelta de América y Cruz Azul en la Concachampions?

El Club América recibirá a Nashville en el partido de vuelta el próximo martes 14 de abril en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El ganador en el marcador global avanzará a las semifinales.

André Jardine, entrenador de América, observó como positivo el resultado obtenido por el club este martes 7 de abril, expresando que “era importante tener una solidez defensiva con las bajas que tuvimos de último momento de Borja y Kevin; no fue tan simple organizar al equipo. Hay que valorar el empate, dependiendo de nosotros. Si aspiramos a algo más en esta competición, cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer y nosotros tenemos esa condición; hay que hacer prevalecer el Azteca (Banorte)”, enfatizó, haciendo alusión a la oportunidad que tendrán las Águilas para mantener intactos sus resultados positivos ante la MLS.

Por su parte, el Club Cruz Azul recibirá a Los Angeles FC en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. El encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será la última posibilidad para Cruz Azul de buscar avanzar a semifinales.

Tras el partido de ida disputado en el BMO Stadium de Los Ángeles, Cruz Azul deberá aprovechar la localía para contrarrestar la desventaja global.