Rory McIlroy aprendió a disfrutar del camino que le pone el golf

Siempre hay algo nuevo por aprender. Rory McIlroy aprendió que la felicidad no está sólo en lo que logras porque luego las metas cambian. (Foto especia)

Rory McIlroy se presenta esta semana como campeón defensor del Masters de Augusta más relajado que nunca respecto a las expectativas de quien podría sucederle en el trono o si podría revalidar el título el próximo domingo.

Esta vez en el Augusta National Golf Club, el número dos del mundo, se muestra libre de la ansiedad que le acompañó a lo largo de 17 años, cuando llegaba para jugar el primer Major de cada temporada.

“No me importaría si el torneo nunca empezara”, dijo McIlroy. “Esa es la diferencia”, dijo este martes en el Centro Nacional de Prensa de Augusta.

Con su victoria en 2025 en el Masters, el norirlandés completó el Gran Slam, después de una década de perseguirlo, y durante los últimos 12 meses ha disfrutado celebrándolo.

Durante la primavera y verano pasados a Rory le vino un malestar post-Masters y se dio cuenta de que aún tenía que haber una vida después del Masters.

Lograr el Grand Slam hizo cambiar de perspectiva al norirlandés y ahora lo resume con sabiduría: “Uno piensa que cada vez que logra algo o tiene éxito será feliz, pero luego las metas cambian y se alejan cada vez más”.

McIlroy no especificó cuáles podrían ser esas metas. Quizás ni siquiera las tenga aún.

Disfrutar del camino es lo que importa

“Creo que me he dado cuenta de que, si uno puede disfrutar realmente del camino, eso es lo más importante” , añadió McIlroy, “porque, sinceramente, sentía que el Grand Slam de mi carrera era mi destino, y lo conseguí, y luego me di cuenta de que no era el destino”.

, añadió McIlroy, “porque, sinceramente, sentía que el Grand Slam de mi carrera era mi destino, y lo conseguí, y luego me di cuenta de que no era el destino”. Ahora, está haciendo todo lo posible por estar presente y disfrutar de cada pequeño momento y lo define así: “Para mí, la clave está en qué hago de ahora en adelante”, dijo. “¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa? ¿Qué quiero lograr aún en este deporte?”.

Young y Howell en el grupo de Rory

El Masters de Augusta dio a conocer las salidas para el jueves, McIlroy saldrá junto a Cameron Young y Mason Howell.

Su gran rival en la contienda Scottie Scheffler fue agrupado con el favorito de los fanáticos Gary Woodland y Robert MacIntyre. Scheffler, número uno del mundo espera conseguir otra chaqueta verde, después de la de 2022 y 2024.

Mientras otra de las figuras a seguir y representando al bloque LIV Golf, Bryson DeChambeau saldrá con Matt Fitzpatrick y Xander Schauffele.

Jordan Spieth puede ser parte del grupo con más poder estelar en la apertura del Masters. Spieth estará acompañado por Brooks Kopeka y Justin Rose.

El mexicano Carlos Ortiz tendrá como compañía a Max Homa y Naoyuki Katahoma.