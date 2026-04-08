Carlos Ortiz buscará librar su primer corte en el Masters

Primer Major del 2026. Carlos Ortiz pone la presencia mexicana en el Masters de Augusta. (Foto especial)

Carlos Ortiz jugará a partir de mañana su segundo torneo Masters en el Augusta National Golf Club, es el único mexicano en un field plagado de estrellas competitivas y de egos entre las ligas del PGA Tour y LIV Golf, estos últimos invitados al banquete del primer torneo grande de la temporada y uno de los más prestigiosos del golf.

El Masters de Augusta se juega del 9 al 12 de abril y reparte una jugosa bolsa en premios de 21 millones de dólares, de los cuales 4.2 millones serán para el campeón.

El tapatío Ortiz de 34 años es parte del grupo de 10 competidores LIV Golf, la liga rival del PGA Tour, y aunque no figura entre los candidatos a vestir la chaqueta verde de campeón, luchará por jugar su mejor versión de golf en un campo emblemático par 72. Al Augusta National se le conoce por su impecable presentación, sus rápidos greens y sus calles bordeadas de azaleas.

La primera vez que Ortiz compitió en el Masters fue en 2021, pero no pasó el corte (rondas de 82 y 71) y fue invitado tras haber ganado un año antes el Houston Open.

Santiago De la fuente, campeón del LAAC, fue el mexicano con más reciente participación en el Masters de 2024, el de Ocotlán, Jalisco, tampoco pasó el corte. Esta vez Carlos Ortiz, buscará cambiar la historia de un mexicano en ese evento a partir de mañana.

“Estoy contento de estar aquí, de poner la bandera de México en el Masters”, dijo el tapatío al llegar al Augusta National y para la página web del certamen. “Desde Santiago De la Fuente no había visto otro mexicano”. Motivo por el buscará jugar su mejor golf.

En la actual temporada LIV Golf, Ortiz suma dos Top 10, fue sexto en la parada de Hong Kong y octavo en Sudáfrica, se localiza en el sitio 15 de la clasificación general.

Ortiz consiguió su mejor resultado en un Major en el US Open 2025, donde terminó en un empate al T4.

Los otros jugadores LIV Golf en el Masters 2026 son:

-Jon Rahm (Legion XIII) … Campeón Masters (2023)

-Bryson DeChambeau (Crushers GC) … Campeón US Open (2024)

-Sergio García (Fireballs GC) … Campeón (2017)

-Tyrrell Hatton (Legión XIII) … Top 4 en el US Open(2025)

-Dustin Johnson (4Aces GC) … Campeón Masters (2020)

-Tom McKibbin (Legion XIII) … Ganador del Abierto de Hong Kong 2025.

-Charl Schwartzel (Southern Guards) … Campeón Masters (2011)

-Cameron Smith (Ripper GC) … Ganador de The Open (2022)

-Bubba Watson (RangeGoats GC) … Campeón Masters (2012, 2014).